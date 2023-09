Ärztekammer Wien – Kuriensitzung eskaliert: Obmann redt van „Putsch“

Sinds Monaten inmiddels is overleden in de Ärztekammer Wien. Dit is een ondenkbare tijd. Vorläufiger Höhepunkt: Handgreiflichkeiten en weitere Anzeigen in der Kuriensitzung Freitagabend.

Freitagabend, Kuriensitzung der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer Wien. Na vijf minuten escaleert de Lage. Die Kontrahenten: president Johannes Steinhart en zijn vrouw Erik Huber. U wordt ontlast doordat u toegang heeft tot de ruimte en toegang kunt krijgen tot Hubers eigen “eigen, illegale nederzetting”. Dit geldt ook voor de omgang met het milieu. Huber wil de basis van de ‘Krone’ weten en zegt Huber over een putsch: ‘Dat is het voortbestaan ​​van de hele mens.’ Huber wil de Grund leren kennen: „Ik ben voorstander van drie dagen goede relatie met Steinhart.“ ingebracht.“ Darin legt daar de State Sanwaltschaft nahe, dat is de manier waarop Steinhart Verdunkelungsgefahr sofortige Maßnahmen bräuchte – mögliche Verhaftung inclusief. Steinhart helpt u graag verder met een telefoonaansluiting.

Ärztekammer Wien – Kuriensitzung eskaliert: Obmann redt van „Putsch“

Austria News