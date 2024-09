Status: 25.09.2024 17:25 uur

Sinds lange tijd woedt er een bitter conflict in Soedan. Voor al degenen die Schwächsten hier leiden: In de regio Zuid-Darfur roert Ärzte ohne Grenzen „eine schockierende Zahl“ van pasgeborenen en moederdieren.

De Hilfsorganisatie Ärzte ohne Grenzen (AZG) is verontrustend over de dramatische zorgen van kinderen en moeders in Zuid-Darfur. „Eine derartige Krise habe ich in meiner Laufbahn nor nicht gesehen“, zegt Gillian Burkhardt, die voor de Hilfs-organisatie in Zuid-Darfur werkt. Der Tod von Müttern kurz na de Geburt, Newborns en Schwangeren worden ook vermeden in Fall Fällen. „Aber hier is alles snel op zijn plaats“, zei Burkhardt.

Ärzte ohne Grenzen meldde in een nieuw bericht 114 Tode im Zusammenhang met Schwangerschaftskomplikationen für den Zeitraum von Januar bis Mitte August. Die Dunkelziffer koestert de Organisatie en is niet hoger gevallen. Im Laufe des Jahres seien de Todesfälle grimmig gestiegen, dus Artsen Zonder Grenzen.

Gebeurtenissen in onhygiënische omstandigheden

De kinderen van de moeder en het kind starben dem Bericht volgen een einer Sepsis – ook een bloedvergiftiging. Hoewel we nog steeds weinig gezonde werkomstandigheden hebben, worden ze vaak beïnvloed door de gezondheid van onze kinderen, en hun kinderen worden onderworpen aan onhygiënische omstandigheden in de wereld. In de Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen in Nyala und Kas starben demnach 48 Newborn – nu een nieuwe van plezier Säuglingen met Sepsis überlebt.

Machtsstrijd twee generaals

Buiten de grenzen zijn er slechts een paar Hilforganisations, die aanwezig zijn in Zuid-Darfur. Sinds april zijn er jaren verstreken tussen de Sudanese strijdkrachten onder de de-facto macht Abdel Fattah Burhan en de paramilitaire RSF-militairen onder de macht. Deze wird von Mohamed Hamdan Daglo – häufig Hemeti genannt – conrolliert.

In Darfur-Konflikt Anfang der 2000-Jahre kämpfte de RSF, damals noch als Dschandschawid kan, op Seiten der Regierung des nordostafrikanische Landes. De Miliz unter Hemetis Führung wurden schwerwiegende Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Burhan en Hemeti waren dus verenigd en bevorderden de Bruch tussen de twee mannen in Soedan in Chaos.

Dramatisch dieptepunt in Darfur

Het huidige conflict in Darfur in het westen van Soedan is bijzonder dramatisch: Ethnische Konflikken is een punt van zorg, en het is belangrijk om te rapporteren over massale hervormingen en gevolgen. Amnesty International vraagt ​​de conflictpartijen in Soedan naar mensenrechten en seksueel gedrag ten opzichte van vrouwen en kinderen. De Verenigde Naties (VN) waarschuwen voor de toekomst van de mensen.

Der Konflikt hat die nach UN-Angaben weltweit größte Flüchtlingskrisse ausgelöst. Meer dan miljoenen mensen worden anders en met meer plezier behandeld.

Acute honger snuif

Laut der UN honger meer als 26 Millionen Menschen, etwa die Halfte der Bevölkerung. In het geval van een vluchtelingenkamp in Noord-Darfur, waar meer dan 400.000 mensen leven, werden ze getroffen door hun honger, wat een groep experts in augustus meldde. De Feststellung einer Hungersnot bedeutet, waardoor mensen honger lijden en de gevolgen van het lijden aan ziekte.

Ondanks de grenzen koesteren we de vreugde van het leven, omdat we in het Zamzam-kamp zijn terwijl we kinderen zijn. In Zuid-Darfur is er een significant verschil in de organisatie na een snelle 30.000 kinderen tijdens de laatste paar jaar in augustus met mangeling – je zult blij zijn met mangeling. Damit lie die Werte weit jenseits der 15 Prozent, die die Weltgesundheitsorganisation als Notlage definet.