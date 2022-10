Ärger auf dem Parkplatz: Was gilt: Vorfahrt oder Rechts-vor-Links?

Was gilt: Vorfahrt oder Rechts-vor-Links?

Egal ob Supermarkt oder Baumarkt: Sie sind oft auf öffentlichen Parkplätzen unterwegs. Und da rumpelt es auch gerne. Gilt hier die Rechts-vor-Links-Regel oder nicht?

Auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz eines Supermarktes können die Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten. Der Betreiber muss sie dafür nicht einmal ausdrücklich anordnen. Werden die Fahrspuren zwischen den Parkplätzen überwiegend der Parkplatzsuche und nicht dem Fahrzeugverkehr genutzt, gilt die Regel der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das zeigt ein Urteil (Az.: 17 U 21/22) des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main, auf das sich der ADAC beruft.

Der Fall betraf einen großen Parkplatz bei einem Baumarkt. Schilder weisen darauf hin, dass hier die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt. Eine Route führte ohne Unterbrechung zum Ausgang. Von der Seite verliefen einige Zufahrten zu diesem. Parkbuchten wurden auf beiden Seiten der Zufahrtsstraßen und links der Ausfahrtsspur gefunden.

Welcher Fahrer hatte auf dem Parkplatz Vorfahrt?

Zwei Autofahrer stießen an einer Kreuzung mit einer der Einfahrten zusammen. Der Fahrer in Richtung Ausfahrt verlangte daraufhin vom entgegenkommenden Fahrzeug eine Entschädigung. Sein Argument: Die Rechts-vor-Links-Regel gilt hier nicht, aber er wäre auf einer Vorfahrtsstraße gewesen. Der andere verwies auf die Rechts-vor-Links-Regelung nach der StVO. Die Gerichte mussten klären.

Das Oberlandesgericht entschied, dass der Schaden zu gleichen Teilen zu teilen sei. Für solche privaten, aber öffentlich zugänglichen Parkplätze gelten daher die Regeln der StVO. Der Eigentümer muss dies nicht einmal explizit mit Schildern kennzeichnen.

Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme

Allerdings gilt auf einem Parkplatz wie hier immer das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Beide Fahrspuren hatten Parkbuchten, was laut Urteil zeigt, dass beide in erster Linie der Parkplatzsuche und nicht dem fließenden Verkehr dienen. In solchen Situationen gilt der Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Etwas anderes gilt nur, wenn der Straßencharakter eindeutig gegeben ist, was sich zum Beispiel in Richtungsfahrbahnen, Bordsteinen und Trennwänden zeigt, wie sie beispielsweise an vielen Autobahnraststätten zu finden sind. Dies war vor Ort nicht der Fall. Beide Unfallbeteiligten waren ihrer Sorgfaltspflicht nicht ausreichend nachgekommen und mussten eine hälftige Schadensteilung hinnehmen.