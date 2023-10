Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt gegen die USA mit 3:1 und beschert dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann damit einen perfekten Einstand. Einen Rückstand konterte die deutlich veränderte DFB-Mannschaft mit einer starken Leistung.

Julian Nagelsmann bekam gleich zu Beginn den erhofften Sieg geschenkt, doch im Regen in Hartford lief erst nach der Pause alles nach Plan. Der neue Bundestrainer musste sich zunächst über den Rückstand ärgern, den der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (28. Minute) beim 3:1 (1:1)-Unentschieden im zugigen Pratt & Whitney Stadium am Samstag in einem intensiven Testspiel gegen den Gastgeber verursachte USA. Doch dann konnte sich Hansi Flicks Nachfolger vor 37.743 Zuschauern über die Tore von Kapitän Ilkay Gündogan (39.), Stürmer Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) bejubeln.

Nagelsmann trainierte aktiv, der 36-Jährige applaudierte und korrigierte immer wieder am Spielfeldrand. Der Anfang war gelungen, Nagelsmanns Fußball war schon erkennbar. Beim nächsten DFB-Ausflug zur Heim-EM 2024 waren in der Offensive viele gute Aktionen der Nationalmannschaft zu sehen – aber auch in der Abwehr gab es bekannte Defizite. Doch das lag nicht am Rückkehrer Mats Hummels, der bei seinem Länderspiel-Comeback nach über zwei Jahren Präsenz und Ruhe im Abwehrzentrum ausstrahlte, bis er nach 62 Minuten ausgewechselt wurde.

Hummels beginnt

Bevor es in Hartford losging, gab es eine Schweigeminute für die Opfer des verheerenden Terroranschlags der Hamas in Israel. Der DFB und der US-Verband dokumentierten ihre Solidarität mit Israel.

Anschließend machten wir uns ohne langes Suchen auf dem Rasen an die Arbeit. Die deutsche Mannschaft versuchte mit hohem Pressing und viel Bewegung die US-Mannschaft unter Druck zu setzen. Allerdings hatte die DFB-Auswahl defensiv erneut große Probleme und verlor zu viele Bälle, vor allem die beiden Außenverteidiger Robin Gosens und Jonathan Tah hatten deutliche Geschwindigkeitsnachteile, insbesondere als das Spiel der Gastgeber durch den pfeilschnellen Timothy Weah gesteuert wurde.

Nagelsmann, der ein blau-weiß kariertes Sakko trug, versuchte abseits aktiv mitzuhelfen. Bereits nach vier Minuten lag der Ball im deutschen Tor, doch Ex-Dortmunder Pulisic geriet im Abseits. Über mangelnde Arbeit in der Innenverteidigung musste sich der Rückkehrer Hummels in der Folgezeit nicht beklagen. Der Dortmunder, der im Juni 2021 beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England sein letztes Länderspiel bestritt, überzeugte mit seiner Auftakt- und Kopfballstärke. Nach seiner Gelben Karte kurz vor der Halbzeitpause wegen grober Tackling musste der 34-Jährige bis zu seiner Auswechslung vorsichtiger agieren.

Kimmich muss passen, Sané dreht sich

Nagelsmanns Spielidee, der mit einem Durchschnittsalter von 28,97 Jahren auf Erfahrung setzte, war trotz der wenigen Trainingseinheiten im 4-2-2-2-System mit den Doppelzehn Florian Wirtz und Jamal Musiala sichtbar. Sané, der auch bei den Bayern seit Wochen ein toller Spieler ist, sorgte für viel Aufregung, da er im Angriff an der Seite von Füllkrug agierte und bei hohen Dribblings nur schwer unter Kontrolle zu bekommen war.

Hinter der Offensivlinie verteidigten Kapitän Gündogan und Pascal Groß mit großer Präsenz. Groß war als Ersatz für den an einem grippalen Infekt erkrankten Kimmich ins Team gestoßen. Am Samstag reiste der Bayern-Profi nach München zurück. „Er hat über 38 Grad Fieber. „Es macht keinen Sinn, ihn ständig im Hotelzimmer zu lassen“, sagte Nagelsmann bei RTL.

Auch die erste Topchance der deutschen Mannschaft hatte Groß, als er nach Vorarbeit von Wirtz von der Strafraumgrenze den Pfosten traf (11.). Füllkrug hatte im ersten Durchgang zwei gute Chancen, seine Schüsse waren jedoch zu ungenau (22. und 27.). Beim zweiten Schuss von Füllkrug leitete US-Keeper Matt Turner mit einem Wurf den Anschlusstreffer von Pulisic ein, der den Ball unhaltbar für Marc-André ter Stegen ins Eck setzte. Kurz zuvor hatte Pulisic versucht, einen Elfmeter herauszuholen, doch der mexikanische Schiedsrichter ließ sich nicht verarschen. Bei dem Spiel gab es keinen Video-Schiedsrichter.

Füllkrug schlägt und legt hoch

Schon vor der Pause konnte Nagelsmann seinen ersten Treffer als Bundestrainer feiern. Gündogan war nach einer tollen Koproduktion mit Sané zur Stelle und markierte den keineswegs unverdienten Ausgleich. Auch Nagelsmann wirkte glücklicher.

Die zweite Halbzeit begann mit guten Chancen von Gündogan (46.) und Füllkrug (49.). Der Wunsch, die Nagelsmann-Ära mit einem Sieg gegen den Weltranglistenelften zu beginnen, war spürbar. Die deutsche Mannschaft war nun noch zielstrebiger und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Der verdiente Lohn war der Führungstreffer durch Füllkrug, der nach einer Vorlage des sonst eher schwachen Gosens sein achtes Tor im zehnten Länderspiel erzielte. Kurz darauf bereitete Füllkrug auch den dritten Treffer vor, als er den Ball quer zu Musiala spielte. Es war die Vorentscheidung, nach der das DFB-Team souverän den Sieg errang.