Die RAND Corporation, ein höchst einflussreicher Elite-Thinktank für nationale Sicherheit, der direkt vom Pentagon finanziert wird, hat einen wegweisenden Bericht veröffentlicht, in dem sie feststellt, dass die Verlängerung des Stellvertreterkriegs den USA und ihren Verbündeten aktiv schadet, und Washington warnt, dies zu vermeiden „ein langwieriger Konflikt“ in der Ukraine.

Welche Interessen haben die USA in der Ukraine?









Der Bericht hat einen eindeutigen Titel, „Einen langen Krieg vermeiden: Die US-Politik und der Verlauf des Russland-Ukraine-Konflikts“, was einen starken Hinweis auf seinen Inhalt gibt.

Es beginnt mit der Feststellung, dass das Kämpfen darstellt „Der bedeutendste zwischenstaatliche Konflikt seit Jahrzehnten, und seine Entwicklung wird große Konsequenzen haben“ für Washington, das US einschließt „Interessen“ aktiv geschädigt werden. Der Bericht macht sehr deutlich, dass die Ukrainer zwar gekämpft haben, aber auch ihre Städte „platt gemacht“ und „Wirtschaft dezimiert“ diese „Interessen“ sind „nicht synonym“ mit Kiew.

Ein sofortiges Ende der finanziellen, humanitären und insbesondere militärischen Unterstützung durch die USA würde die Ukraine zum vollständigen Zusammenbruch führen, und RAND nennt mehrere Gründe, warum dies sinnvoll wäre, nicht zuletzt, weil ein ukrainischer Sieg als beides angesehen wird „unwahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich,“ wegen Russisch „beschließen,“ und seine militärische Mobilisierung mit „das Arbeitskräftedefizit behoben, das den Erfolg der Ukraine in der Gegenoffensive von Charkiw ermöglicht hat.“

Aus US-Sicht „Interessen“, RAND warnt davor, dass der Kreml zwar nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat, dies aber der Fall ist „mehrere Probleme, die den russischen Einsatz von Atomwaffen sowohl zu einer plausiblen Eventualität machen, die Washington berücksichtigen muss, als auch zu einem äußerst wichtigen Faktor bei der Bestimmung des zukünftigen Verlaufs des Konflikts.“

Und was sind die Risiken für die USA?

Die Denkfabrik glaubt der Biden-Administration „Es gibt genügend Gründe, der Verhinderung des russischen Einsatzes von Atomwaffen höchste Priorität einzuräumen.“ Insbesondere sollte versucht werden, a „direkter nuklearer Austausch“ mit Moskau, a „direkter Konflikt mit Russland“oder breiter „NATO-Russland-Krieg.“

In Bezug auf letzteren Punkt befürchtet RAND die Forderung von US-General Mark Milley, den Konflikt beizubehalten „innerhalb der geografischen Grenzen der Ukraine“ steht kurz davor, nicht respektiert zu werden, wie „Das Ausmaß der indirekten Beteiligung der NATO-Verbündeten am Krieg ist atemberaubend“ einschließlich „Waffen und andere Hilfe im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar“ und „Tactical Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Support“, zusammen mit „Milliarden Dollar monatlich an direkter Budgethilfe für Kiew.“













Eine solche Großzügigkeit könnte, so prognostiziert RAND, Moskau dazu veranlassen „NATO-Mitglieder zu bestrafen … mit dem Ziel, die Unterstützung der Alliierten für die Ukraine zu beenden; Präventivschlag gegen die NATO, wenn Russland wahrnimmt, dass eine NATO-Intervention in der Ukraine unmittelbar bevorsteht; den Transfer von Waffen in die Ukraine verbieten; Vergeltungsmaßnahmen gegen die NATO wegen vermeintlicher Unterstützung für interne Unruhen in Russland.“ wenn der Kreml zu dem Schluss kommt, dass die nationale Sicherheit des Landes ist „stark gefährdet“

Diese Ergebnisse sind „auf keinen Fall unvermeidlich“ aber immer noch darstellen „erhöht“ Risiko, insbesondere angesichts von Vorfällen wie dem Einschlag einer ukrainischen Luftabwehrrakete auf polnisches Territorium im November 2022 – eine Situation, die durch den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj verschärft wurde, der fälschlicherweise behauptete, es handele sich um einen absichtlichen russischen Angriff. Während dieser Veranstaltung „ist nicht außer Kontrolle geraten, es hat gezeigt, dass Kämpfe unbeabsichtigt auf das Territorium benachbarter US-Verbündeter übergreifen können.“

Ein weiterer Vorfall wie dieser könnte bedeuten „Das US-Militär würde sofort in einen heißen Krieg mit einem Land verwickelt, das über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt.“ Dies, ebenso wie ein konventioneller Konflikt zwischen der NATO und Russland, ist eine Aussicht, die Washington um jeden Preis vermeiden sollte, argumentiert RAND.

Eine klare Implikation ist, dass die USA einen solchen Konflikt verlieren könnten, ein Hauptgrund dafür ist, wie von RAND hervorgehoben, „die Intensität der Militärhilfe“ Die Übergabe an die Ukraine durch ihre westlichen Unterstützer nähert sich bereits einem „nicht nachhaltig“ Ebene mit amerikanischen und europäischen Waffenbeständen „langsam laufen.“ Dies bedeutet folglich, dass ein längerer Krieg mehr ukrainisches Territorium wieder mit Russland vereint.

Gibt es eine Lösung?

In Bezug auf Gebietsverluste ist RAND unbeeindruckt von Argumenten, dass die Ukraine versuchen sollte, alles zurückzuerobern, was sie seit 2014 verloren hat, as „größere territoriale Kontrolle korreliert nicht direkt mit größerem wirtschaftlichen Wohlstand“ oder „größere Sicherheit“. Land, das seit September von Kiew zurückerobert wurde, bedeutet „Russland hat dem Land als Ganzes weitaus höhere wirtschaftliche Kosten auferlegt.“

Auch RAND hält Argumente für wertvoll „größere territoriale Kontrolle der Ukraine“ sollte gewährleistet sein „zur Stärkung internationaler Normen und zur Förderung des zukünftigen Wirtschaftswachstums der Ukraine“ sein „fraglich,“ wie auch in der „unwahrscheinlich“ Ereignis Kiew schiebt „jenseits der Kontrolllinie vor Februar 2022 und schafft es, Gebiete zurückzuerobern, die Russland seit 2014 besetzt hat“, die Risiken einer Eskalation aus Moskau, einschließlich „nuklearer Einsatz oder ein Angriff auf die NATO“ Wille „Spitze.“

Der Kreml würde den potenziellen Verlust der Krim wahrscheinlich als eine viel größere Bedrohung sowohl für die nationale Sicherheit als auch für die Stabilität des Regimes betrachten.“ Der Bericht warnt.

All diese Faktoren machen „Vermeidung eines langen Krieges … höchste Priorität nach Minimierung von Eskalationsrisiken“ daher empfiehlt RAND die USA „Maßnahmen ergreifen, die ein Ende des Konflikts mittelfristig wahrscheinlicher machen“, einschließlich „Abgabe von Zusicherungen bezüglich der Neutralität des Landes“, etwas, das Moskau vor Beginn des Konflikts gefordert hatte, aber auch auf taube Ohren stieß „Sanktionserleichterungen für Russland“













Der Bericht warnt jedoch vor a „dramatische Verschiebung der US-Politik über Nacht“ wie dies wäre „Politisch unmöglich – sowohl im Inland als auch mit Verbündeten“ stattdessen die Empfehlung der Entwicklung von „Instrumente“ den Krieg zu einem führen „verhandeltes Ende“, und „Sie mit der Ukraine und den US-Verbündeten in Kontakt bringen“ im Voraus, um den Schlag zu verringern. Dieser Prozess sollte jedoch schnell gestartet werden, da „Die Alternative ist ein langer Krieg, der die USA, die Ukraine und den Rest der Welt vor große Herausforderungen stellt.“

***

Was dieser Vorschlag ignoriert, ist, dass westliche Führer immer wieder bewiesen haben, dass sie nicht darauf vertrauen können, dass sie Verträge respektieren oder sich an Verträge halten, die sie mit Russland unterzeichnet und ausgehandelt haben, wie die Minsker Abkommen, von denen die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zugegeben hat, dass sie nie umgesetzt werden sollten. sondern um Zeit für Kiew zu gewinnen.

Es kann dann sein, dass Moskau überhaupt kein Interesse an RANDs Lösung hat und sich stattdessen dafür entscheidet, den Krieg zu seinen eigenen Bedingungen zu beenden.