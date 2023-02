Ältestes versteinertes Wirbeltiergehirn gefunden — RT World News

Das konservierte Gewebe wurde dank Computertomographie in einem alten Museumsexponat entdeckt

Amerikanische Wissenschaftler haben das älteste bekannte versteinerte Gehirn eines Wirbeltiers entdeckt, als sie die Proben eines alten Rochenflossenfischs in einem englischen Museum untersuchten. Das Organ wurde im Schädel der einzigen Probe einer heute ausgestorbenen Kreatur gefunden, die vor etwa 319 Millionen Jahren lebte.

Fossilien werden meist aus harten Körperteilen wie Knochen und Muscheln hergestellt, aber auch Weichgewebe kann unter bestimmten Bedingungen den natürlichen Konservierungsprozess durchlaufen. Die Probe wurde während eines CT-Scans eines kleinen Fisches namens Coccocephalus wildi gefunden, dessen Fossil vor über hundert Jahren in einer Kohlemine in Lancashire, England, ausgegraben wurde.

Die Entdeckung wurde in einem Artikel beschrieben, der am Mittwoch im Magazin Nature veröffentlicht und auch von der University of Michigan veröffentlicht wurde.

Das Coccocephalus-Fossil ist das einzige der Art und wurde erstmals 1925 wissenschaftlich beschrieben. Es gehört dem Manchester Museum in Großbritannien und wurde für ein Projekt unter der Leitung der University of Michigan ausgeliehen, das moderne Bildgebungstechnologie zur Erforschung der Anatomie von Coccocephalus einsetzt ausgestorbener Rochenflossenfisch.

Die Gruppe der Tiere, definiert durch ihr Rückgrat und knochenähnliche Strukturen, die „Rochen“ genannt werden, umfasst heute über 30.000 lebende Arten. Der Vergleich mit ausgestorbenen Mitgliedern kann Einblicke in evolutionäre Prozesse geben.

„Dieses oberflächlich unscheinbare und kleine Fossil zeigt uns nicht nur das älteste Beispiel eines versteinerten Wirbeltiergehirns, sondern es zeigt auch, dass vieles von dem, was wir über die Evolution des Gehirns allein aus lebenden Arten dachten, überarbeitet werden muss.“ sagte Doktorand Rodrigo Figueroa, der Hauptautor der Arbeit.

Die versteinerte Anatomie umfasst das Gehirn selbst und Hirnnerven, die aus dem Schädelgehäuse herausragen. Die ursprüngliche Struktur wurde durch ein hartes Mineral, wahrscheinlich Pyrit, ersetzt, das sich im Scan als dichter als die umgebenden Knochen zeigte.

Das Organ hatte Merkmale, die moderne Rochenflossenfische nicht besitzen, was darauf hindeutet, dass das Evolutionsmuster von Fischgehirnen komplizierter war als bisher angenommen, sagte Figueroa. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit fortschrittlicher Bildgebungstechnologie für Forscher seien ähnliche Entdeckungen in seit langem bekannten Proben wahrscheinlich, sagte er voraus.

Der Paläontologe Matt Friedman, der das Projekt zum Scannen von Rochenfossilien leitet, sagte, der Fund der Gruppe unterstreiche die Bedeutung des Aufbewahrens physischer Proben.