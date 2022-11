Ältere Löcher entdeckt: Schüsse auch auf die neue Synagoge in Essen?

Stand: 19.11.2022 19:16 Uhr

Nachdem die Schüsse auf das Rabbinerhaus in der Alten Synagoge in Essen gefallen sind, sucht die Polizei weiter. Der Angriff wird auch den nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigen. SPD und FDP haben eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt.

Einen Tag nach den Schüssen auf das Rabbinerhaus in Essen dauert die Suche nach dem Täter noch an. Das teilte ein Sprecher der Polizeileitstelle Essen mit. Nach den Einschusslöchern in der alten Synagoge haben Ermittler nun auch Schäden an der neuen Synagoge entdeckt. Auf dem Kuppeldach wurden Löcher festgestellt, die möglicherweise mit dem Angriff zusammenhängen könnten.

Die Polizei untersucht Löcher in der Kuppel der Alten Synagoge. Bild: dpa / Justin Brosch

Es gibt zwei Löcher, die etwa einen halben Meter voneinander entfernt sind und angeblich einige Wochen alt sind. Das Landeskriminalamt prüft nun, ob es sich möglicherweise um weitere Einschusslöcher einer scharfen Waffe handelt. Außerdem wird Videomaterial analysiert, das zeigt, wie ein Mann viermal mit einer Waffe auf die Eingangstür des Hauses des Rabbiners schießt.

Die Polizei verstärkt die Präsenz an der alten Synagoge

Neben den Ermittlungen verstärkte die Polizei nach dem Anschlag auch ihre Präsenz in dem Gebäudekomplex in der Essener Innenstadt. Sie ist mit mindestens zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Hintergrund ist ein sogenannter Aufklärungserlass des Innenministeriums. Diese habe das Ministerium am Freitag als „sofortige Reaktion auf die Schüsse“ an alle Kreispolizeibehörden verschickt. Darin werden die Behörden angewiesen, ihre Personen- und Sachschutzmaßnahmen „vor dem Hintergrund des Geschehens in Essen“ zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, wie das Ministerium auf dpa-Anfrage mitteilte.

Regelmäßige Veranstaltungen im „Haus der jüdischen Kultur“

Im Gebäudehit ist ein Institut für deutsch-jüdische Geschichte untergebracht. Es grenzt direkt an die Alte Synagoge, die nicht mehr als Gotteshaus genutzt wird. Stattdessen beherbergt es das „Haus jüdischer Kultur“ der Stadt Essen. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen und eine Ausstellung. Das Kulturdenkmal ist eines der größten freistehenden Synagogengebäude Europas aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Schüsse auf das Rabbinerhaus beschäftigen auch den nordrhein-westfälischen Landtag

Der Angriff soll auch den nordrhein-westfälischen Landtag betreffen. SPD und FDP haben eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. In einem Schreiben fordern die beiden Fraktionsparteien die Landesregierung auf, über die Hintergründe der Tat und den Stand der Ermittlungen zu berichten. Der Brief ist bei der Deutschen Presse-Agentur erhältlich. Zudem soll die Landesregierung über die Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen in NRW informieren.

„Schließlich bitten wir auch um Auskunft darüber, welche Konsequenzen die Landesregierung aus der wachsenden Zahl antisemitischer Übergriffe zieht“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag zur Sondersitzung. Ob und wann die Sitzung stattfindet, muss Ausschussvorsitzende Angela Erwin (CDU) entscheiden. Der Termin könnte nächste Woche stattfinden.

Horror nach Schüssen auf die alte Synagoge

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty nannte den Angriff am Freitag „eine Schande für unser Land“. FDP-Fraktionschef Henning Höne hatte von einem schändlichen Angriff auf jüdisches Leben gesprochen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) reagierte auf Twitter schockiert.

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) äußerte sich bestürzt über den „jüngsten Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland“.

Innenminister Herbert Reul (CDU) spricht von einem Anschlag

Am Freitagmorgen wurden vier Einschusslöcher an einer Sicherheitsglastür zum Haus des Rabbiners in der Synagoge entdeckt. Als mutmaßlicher Täter ist laut Innenminister Herbert Reul (CDU) auf einem Video ein bisher unbekannter Mann zu sehen. Die Staatssicherheit ermittelt. Reul sagte vor Ort: „Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst. Die jüdische Gemeinde kann sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter so schnell wie möglich zu identifizieren.“

Mahnwache in Essen

Mehr als 50 Menschen versammelten sich am Freitag am Tatort zu einer Mahnwache und stellten Kerzen auf. Dazu hatte das Bündnis „Essen ist quer“ gefordert.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat eine spezielle Organisationsstruktur (BAO) gebildet, um den Fall zu bearbeiten. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zum Freitag, konkret zwischen 20 und 1 Uhr, rund um die alte Synagoge Beobachtungen gemacht haben

