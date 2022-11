Ägyptens COP27-PR-Katastrophe – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

SHARM EL SHEIKH, Ägypten – Dieses Land, das für einen mächtigen Fluss berühmt ist, hofft auf die Strom von Abwasser die durch das COP27-Konferenzgelände geflutet wurde, war der Tiefpunkt einer Veranstaltung, die sich schnell zu einem PR-Albtraum entwickelt.

Das scheint unwahrscheinlich.

Die Ausrichtung der Konferenz sollte Ägypten als ehrgeizigen Verfechter erneuerbarer Energien, als Reiseziel und als verlässlichen internationalen Akteur präsentieren. Die Gespräche selbst, die in einem Badeort stattfanden, sollten die globale Reaktion auf den Klimawandel vorantreiben.

Stattdessen haben hochrangige Beamte aus Europa und anderswo Berichte untersucht, wonach Jugenddelegierte ohne Betten gelassen, erpresst, gezwungen wurden, in Räumen ohne Schlösser zu schlafen, und nachts durch willkürliche Forderungen nach Dokumenten geweckt wurden – alles als Teil eines Programm, das vom ägyptischen Ministerium für Jugend und Sport gesponsert wird.

Laut drei mit der Situation vertrauten Personen kamen rund 80 Jugenddelegierte, die jeweils rund 700 US-Dollar für ihre Unterkunft bezahlt hatten, am späten Samstag in ihrem Hotel an und stellten fest, dass sie entweder keine Zimmer hatten oder aufgefordert wurden, eine zusätzliche Gebühr zwischen 300 und 300 US-Dollar zu zahlen $600 pro Nacht.

Nach stundenlangen Verhandlungen mussten sich einige in den frühen Morgenstunden eine neue Unterkunft suchen. Diejenigen, die schließlich ihre Zimmer betraten – in einigen Fällen nachdem sie der zusätzlichen Gebühr zugestimmt hatten – fanden sie verdreckt und mit nur vier Betten für sechs oder sieben Personen vor. Mehrere wurden gezwungen, in Räumen ohne Schlösser zu schlafen, und wurden von Männern geweckt, die hereinkamen und ihre Pässe verlangten.

Die ägyptischen COP-Organisatoren stehen nun aufgrund der Situation unter starkem diplomatischem Druck, nachdem wichtige Unterhändler die Gespräche verlassen mussten, um sicherzustellen, dass ihre jugendlichen Delegierten in Sicherheit sind. Die EU und andere Delegationen haben ihre Besorgnis gegenüber der ägyptischen Regierung geäußert, sagte der oberste internationale Klimapolitikberater der EU, Jacob Werksman.

Am Donnerstag sagten die ägyptischen Behörden, sie würden „fast rund um die Uhr arbeiten“, um die Probleme anzugehen.

„Die COP-Präsidentschaft hat durch Regierungsbeamte interveniert“, sagte Wael Aboulmagd, Ägyptens Sonderbeauftragter beim COP27-Präsidenten, gegenüber Reportern. „Ich kenne die Probleme, die zumindest in einem Fall aufgetreten sind, in dem die Leute aufgefordert wurden, zu gehen [the hotel]. Die Anweisung, das kann ich Ihnen von höchster Regierungsebene versichern, lautete: Das passiert nicht, sollte nicht passieren, wird nicht passieren.“

Die COP27-Gespräche wurden auch wegen Nahrungs- und Wasserknappheit beschimpft – wobei einige Delegierte feststellten, dass sich die Gespräche wie eine Simulation der Entbehrungen im Stil von Hungerspielen anfühlten, mit denen der Klimawandel Millionen von Menschen bedroht. Oder, wie Global Insider von POLITICO es ausdrückte, ein „grünes Fyre-Festival“.

Am Donnerstag haben die Organisatoren die Lebensmittelpreise halbiert. Die Getränke waren kostenlos – was bedeutet, dass die Delegierten nicht mehr für Flaschen von Coca-Cola, dem offiziellen Sponsor und größten Plastikverschmutzer der Welt, bezahlen mussten.

Menschenrechtskrise

Es gab ein gewisses Maß an Sympathie unter den Delegierten für die Bemühungen Ägyptens, Gastgeber der Konferenz zu sein und gleichzeitig über eine große Nahrungsmittel- und Wirtschaftskrise zu verhandeln.

Selbst die reichsten Länder haben mit der Belastung zu kämpfen, die großen diplomatischen Veranstaltungen auszurichten, an denen etwa 30.000 oder mehr Delegierte in der Gastgeberstadt teilnehmen – die Zahl der COP27-Mitarbeiter beträgt 46.028, sagte ein UN-Beamter. Der letztjährige COP26-Gipfel – veranstaltet von Großbritannien – wurde wegen seiner traurigen Sandwiches und kilometerlangen Warteschlangen legendär.

„Ich denke, die Menschen sehen, dass wir als Entwicklungsland unser Bestes getan haben, um einen Ort vorzubereiten, an dem Menschen zusammenkommen, um erfolgreich zu sein“, sagte Aboulmagd.

Aber diese Sympathie versiegt weitgehend, wenn es um die Menschenrechtsbilanz der ägyptischen Regierung geht. Mehrere Rechtsgruppen haben den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi, einen ehemaligen Militärgeneral, als einen autoritären Herrscher beschrieben, der Kritiker eingesperrt und Proteste niedergeschlagen hat.

„Wir veranstalten COP inmitten einer Klimakrise, inmitten einer Menschenrechtskrise“, sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International. „Das sind nicht nur ein oder zwei rechtswidrige Inhaftierungen, das sind Tausende von rechtswidrigen Inhaftierungen. Dies ist derzeit das größte Gefängnis auf dem Planeten für politischen Dissens.“

POLITICO sprach mit Analysten, die sagten, die offizielle COP27-Smartphone-App, zu deren Download die Regierung die Delegierten ermutigt hatte, sei eine „Cyberwaffe“, die es den Behörden ermöglichen könnte, private Gespräche abzuhören und auf verschlüsselte Texte und E-Mails zuzugreifen.

Aboulmagd bestritt dies und bestand darauf, dass dies „technisch unmöglich“ sei, da die App-Stores von Google und Apple die Produkte genau prüfen.

Die Kritik am harten Vorgehen der ägyptischen Regierung gegen politischen Dissens konzentriert sich auf die Behandlung des inhaftierten Aktivisten Alaa Abd El-Fattah, der einen monatelangen Hungerstreik am ersten Tag des Gipfels eskalierte.

Der Fall stand im Mittelpunkt eines Großteils der weltweiten Medienberichterstattung über die COP27, insbesondere im Vereinigten Königreich, wo der politische Aktivist die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Olaf Scholz bei COP27-Treffen mit El-Sisi für El-Fattah eingesetzt.

Am Donnerstag teilten die ägyptischen Behörden El-Fattahs Mutter mit, dass sie „medizinisch eingegriffen“ hätten, um sein Leben zu retten.

Im Gespräch mit POLITICO sagte El-Fattahs Cousin Omar Hamilton, das Schicksal des Aktivisten „hänge“ von einem Besuch von US-Präsident Joe Biden ab, der am Freitag in Sharm El-Sheikh eintrifft.

US-Beamte sagten, er werde mit El-Sisi über Menschenrechte sprechen und die US-Regierung sei „besorgt über diesen Fall und den gemeldeten Gesundheitszustand“.

Auf den Fall angesprochen, sagte Aboulmagd von der COP27: „Wir haben uns direkt engagiert [with the U.K.] und gab eine vollständige Erklärung zu vielen der erhobenen Anschuldigungen.“ Er stellte fest, dass El-Fattahs Schwester Sanaa Seif zum Gipfel gereist war und öffentliche Veranstaltungen abgehalten hatte, um für ihren Bruder einzutreten, von denen eine vom ägyptischen Abgeordneten Amr Darwish lautstark unterbrochen wurde.

Seifs Teilnahme sei „Teil der Redefreiheit“, sagte Aboulmagd. „Aber gleichzeitig, obwohl es ein wichtiges Thema ist … wollen wir nicht den Fokus auf die Klimakatastrophe verlieren, die Menschen auf der ganzen Welt tötet.“ Er verwies auf die am Sonntag getroffene historische Entscheidung, Gespräche über die Finanzierung des Wiederaufbaus nach Klimakatastrophen zu führen, als großen Segen für die Konferenz.

Auf die Frage von POLITICO, ob die Menschenrechtsprobleme die betroffene Regierung für das Image Ägyptens verlassen hätten, sagte Aboulmagd: „Bis jetzt denke ich, dass unsere Bilanz gut läuft.“

Menschenrechtsaktivisten argumentieren, dass Klimawandel und Gerechtigkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Auch wenn die Ägypter das nicht wirklich glaubten, sollten sie das zumindest überzeugender vorgeben, sagte Callamard.

„Wenn sie es nicht aus Mitgefühl tun, sollten sie es aus Eigeninteresse tun“, sagte sie und warnte, dass, wenn El-Fattah stirbt, „ich Ihnen versichern kann, dass sich niemand historisch an die COP27 erinnern wird als mit der Tod von Alaa.“

