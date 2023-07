Kairo weiß, dass es die Hauptlast der Konsequenzen tragen wird, wenn die Sahelzone auseinanderfällt, sagt ein politischer Analyst gegenüber RT

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi berief am Donnerstag in Kairo Amtskollegen aus Sudans Nachbarländern zu einer „wichtigZiel des Gipfeltreffens war es, einen praktikablen Rahmen zur Beendigung der Feindseligkeiten zu finden, die vor über drei Monaten in Khartum ausgebrochen waren.

An dem Treffen nahmen die Staats- und Regierungschefs von Äthiopien, Südsudan, Tschad, Eritrea, der Zentralafrikanischen Republik und Libyen teil, regionale Staaten, die behaupten, sie seien getroffen worden.am schwersten” durch die Folgen der Krise.

Sisi legte einen Vier-Punkte-Friedensplan vor, der unter anderem forderte: „Wir fordern die Kriegsparteien auf, die Eskalation zu stoppen und unverzüglich ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen, die auf einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand abzielen.”

Der unabhängige sudanesische Politikanalyst Mekki Elmograbi sagte gegenüber RT, Kairo sei besorgt über die Auswirkungen eines möglichen Zusammenbruchs des Sudan als Staat für Ägypten.

„Die Ägypter glauben, dass Ägypten den Preis tragen wird, wenn der Sudan zusammenbricht„, sagte er und fügte hinzu, dass die Zahl der Menschen, die aus Khartum nach Nordafrika fliehen, in Zukunft zunehmen könnte.

„Wenn andere Teile des Sudan aufgrund des Krieges keine Flüchtlinge aufnehmen, bedeutet das, dass alle Sudanesen nach Norden (nach) Ägypten ziehen werden“, bemerkte Elmograbi.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben etwa 170.000 Flüchtlinge aus dem Sudan in Ägypten Schutz und Asyl gesucht, was Ägypten zum größten Aufnahmeland in der Region macht.

Kairos Initiative kommt Wochen, nachdem die von den USA und Saudi-Arabien unterstützten Gespräche gescheitert sind, nachdem die rivalisierenden Kräfte wiederholt die Waffenstillstandsvereinbarungen nicht eingehalten haben.

Unterdessen traf sich am Montag ein Quartettausschuss der Zwischenstaatlichen Entwicklungsbehörde (IGAD), einem acht Nationen umfassenden afrikanischen Handelsblock, in Addis Abeba, Äthiopien, um die Umsetzung eines Friedensfahrplans für den Sudan zu besprechen.

Die vom Militär geführte sudanesische Regierung hat Einwände gegen den Vorsitz des kenianischen Präsidenten William Ruto in der Mission erhoben und behauptet, Nairobi mangele an Neutralität und stehe auf der Seite der paramilitärischen Rapid Support Forces of Sudan.

Eine Delegation der sudanesischen Armee war zum Treffen am Montag in Addis Abeba, weigerte sich jedoch, daran teilzunehmen, berichtete Arab News.