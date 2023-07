Ägypten und die Türkei haben am Dienstag ihre diplomatischen Beziehungen ausgebaut und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt neue Botschafter bekannt gegeben.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Ankara und Kairo, dass die Entscheidung darauf abzielt, „normale Beziehungen zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen und ihre gemeinsame Entschlossenheit widerspiegelt, an der Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen im Interesse des ägyptischen und türkischen Volkes zu arbeiten“.

Amr Elhamamy wird Ägyptens Botschafter in Ankara, während die Türkei Salih Mutlu Sen als ihren Botschafter in Kairo nominiert.

„Von nun an werden sich unsere Beziehungen in politischen, wirtschaftlichen und allen anderen Bereichen weiterhin rasch verbessern. Das ist der Wille unseres Präsidenten (Recep Tayyip Erdogan) und unserer Regierung“, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan auf einer Pressekonferenz.

Was hat den Bruch verursacht?

Die diplomatischen Beziehungen verschlechterten sich im Juli 2013 erheblich, als der damalige Armeegeneral Abdel Fattah el-Sissi den militärischen Sturz des gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi anführte, nachdem Massenproteste gegen seine spaltende einjährige Herrschaft stattgefunden hatten.

Die Türkei hatte Mursi und seine Muslimbruderschaft unterstützt, die Kairo als Terrorgruppe einstuft. Ägypten wies daraufhin den türkischen Botschafter aus und stufte die diplomatischen Beziehungen auf die Ebene eines Geschäftsträgers herab.

Sissi wurde ein Jahr später zur Präsidentin gewählt und bekleidet seitdem das Amt.

Die beiden Länder unterstützten auch rivalisierende Seiten in Libyen, das im Westen an Ägypten grenzt. Ein türkischer Einsatz von Söldnerkämpfern nach Libyen im Jahr 2020, um an der Seite der in Tripolis ansässigen Regierung zu kämpfen, brachte beide Länder an den Rand eines Stellvertreterkrieges.

Doch im Jahr 2021 ließen die Spannungen nach und die Gespräche zur Verbesserung der Beziehungen wurden wieder aufgenommen. Im selben Jahr knüpfte Ägypten seine Beziehungen zu Katar, einem weiteren Land, das Mursi und seine Muslimbruderschaft unterstützt hatte.

Beim Treffen im Rahmen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schüttelten Sissi und der türkische Präsident Erdogan die Hände, ein Zeichen einer nahenden Lösung.

rmt/jcg (AFP, Reuters)