Ägypten tritt der BRICS-Bank bei – offiziell — RT Business News

Ägypten ist offiziell Mitglied der New Development Bank (NDB) der BRICS-Gruppe der großen Schwellenländer geworden, teilte die Regierung des Landes am Mittwoch mit.

Die NDB wurde 2014 von BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) gegründet, um Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung in Mitgliedsstaaten und anderen Schwellenländern zu finanzieren. Seit 2016 hat die Bank laut NDB in mehrere Projekte investiert, darunter 7,2 Milliarden US-Dollar allein in Indien.

Ägypten, das BRICS bislang nicht beigetreten ist, bekundete im Juli neben der Türkei und Saudi-Arabien Interesse an einer Mitgliedschaft. Es bereite sich nun darauf vor, die Mitgliedschaft zu beantragen, sagte Purnima Anand, Präsidentin des Internationalen BRICS-Forums.

BRICS arbeitet an der Entwicklung einer eigenen Finanzinfrastruktur, einschließlich eines gemeinsamen Zahlungsnetzwerks, wobei einige Mitgliedsstaaten bereits auf den Handel in lokalen Währungen umgestellt haben, um die Abhängigkeit von US-Dollar und Euro zu verringern.

Auf die fünf BRICS-Volkswirtschaften entfallen derzeit mehr als 40 % der Weltbevölkerung und fast ein Viertel des globalen BIP.

