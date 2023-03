Het moordproces van Greg Fertuck zat vol verrassende wendingen, maar de meest recente – en misschien wel de meest onverwachte – kwam van Fertuck zelf.

Hij besloot zichzelf te vertegenwoordigen voor de rest van het proces.

“Ik heb niemand vermoord, en het enige wat ik ga doen is de waarheid vertellen. Ik ben een onschuldig slachtoffer. Ik heb niemand vermoord en ik kan het zelf in de rechtbank bewijzen”, vertelde Fertuck aan CBC tijdens een telefonisch interview. .

“Ik heb geen louche advocaat nodig om mijn geld aan te nemen.”

De inzet kon niet hoger zijn voor Fertuck. Hij wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade, beschuldigd van de moord op zijn vervreemde vrouw Sheree in december 2015.

Het proces loopt al twee jaar. Fertuck zit al bijna vier jaar in hechtenis en de familie van Sheree wacht al zeven jaar op een soort sluiting.

Fertuck werd in 2019 gearresteerd nadat de politie hem had aangevallen in een uitgebreide, langdurige en dure undercoveroperatie. De undercovertechniek die door de politie wordt gebruikt om het bewijs te verzamelen dat tot de arrestatie heeft geleid, staat bekend als de Mr. Big-methode.

“Je kunt je geen complexere juridische kwestie voorstellen dan een Mr. Big-zaak. Om dat zelf te doen… oh, jongen,” zei Brian Pffeferle, een strafrechtadvocaat in Saskatoon die de Fertuck-zaak heeft gevolgd. .

“Ik kon me de stress niet voorstellen die gepaard gaat met een vervolging voor het vermoorden van mijn echtgenoot. Bovendien heb je de stress van het moeten begrijpen van de juridische theorie en de wet op een zeer complex gebied.”

In Mr. Big Stings doen politieagenten zich voor als criminelen en betrekken ze hun verdachte bij hun vermeende organisatie. Ze bouwen vertrouwen op bij het doelwit en vertellen hen uiteindelijk dat ze, om het vertrouwen van de organisatie te winnen, de details van de vermoedelijke moord aan de misdaadbaas moeten doorgeven.

In het geval van Fertuck vertelde hij de baas – die eigenlijk een politieagent was – dat hij Sheree twee keer had neergeschoten, na een ruzie over geld bij de grindgroeve waar ze werkte in de buurt van Kenaston, Sask. Hij nam de undercoveragenten mee naar het afgelegen gebied waar hij zei dat hij haar lichaam had achtergelaten, maar ze vonden haar niet.

De rechtbank hoort hoe undercoveragenten Greg Fertuck de bekentenis ontlokten dat hij zijn vrouw Sheree had vermoord. (Ingediend)

Fertuck nam ze ook mee naar het westen van Saskatoon om te zoeken naar het Ruger 10-22 geweer waarvan hij zei dat hij het gebruikte, maar ze hebben het nooit gevonden.

Fertuck heeft CBC meerdere keren verteld dat hij loog over het vermoorden van Sheree omdat hij bang was voor de undercoverpolitie en dacht dat ze hem pijn zouden doen.

Een gecompliceerd proces vol problemen

Afgezien van de angel van Mr. Big, is het proces zelf bemoeilijkt door een reeks vertragingen veroorzaakt door COVID 19 , procedurele kwesties , nieuw bewijs komt halverwege het proces naar voren En de wisseling van advocaten .

Het vervolgingsteam heropende hun zaak in april 2022 en riep getuigen op om te getuigen over het vermeende moordwapen – een Ruger 10-22-geweer dat willekeurig werd ontdekt door een landelijk stel ten westen van Saskatoon.

De advocaten van Fertuck trokken zich in oktober 2022 terug uit de zaak nadat hij achter hun rug om ging en formele klachten tegen hen had ingediend bij de provinciale rechtsorganisatie.

Een onafhankelijke advocaat kreeg de taak om Fertuck te helpen een nieuwe advocaat te vinden, maar toen de rechtbank hervatte, zei hij dat hij zichzelf wilde vertegenwoordigen.

“Je denkt, nou ja, zijn er genoeg slechte wendingen geweest in een zaak waarin je je afvraagt ​​of opnieuw beginnen wel een goede zaak is,” peinsde Pffeferle.

De verdwijning van Sheree en het proces van Greg staan ​​centraal in een CBC-onderzoekspodcast genaamd De kuil. Stream nu de nieuwste aflevering, New Evidence. Nieuw bij de podcast? Begin hier.

De kuil46:14E13: Nieuw bewijs Een stel op het platteland doet een ongewone ontdekking onder een schuur en wordt opgeroepen om te getuigen in de rechtbank. Greg dwingt zijn eigen advocaten tot een moeilijke beslissing. Het proces brengt meer verrassingen met zich mee naarmate de zevende verjaardag van Sheree’s verdwijning voorbijgaat.

Rechter Richard Danyliuk leidt het proces in Saskatoon’s Court of King’s Bench. Zijn beslissing om vrij te spreken of te veroordelen kan nog ver weg zijn.

Het is nog niet duidelijk of het bewijsmateriaal dat de politie heeft verzameld tijdens de Mr. Big-steek, inclusief de verklaringen van Fertuck over de moord op Sheree, zal worden toegelaten als bewijsmateriaal in het proces. Het bewijs is voor de rechtbank gepresenteerd in een reeks voir dires, of processen binnen het proces.

Fertuck wordt berecht in Saskatoon Court of King’s Bench. (Don Somers/CBC)

De Mr. Big-techniek is zo controversieel dat het in andere jurisdicties, zoals de VS, niet is toegestaan. Critici zijn bezorgd dat de techniek leidt tot valse bekentenissen, misbruik maakt van kwetsbare mensen of verdachten onder druk zet om met angst of geld te praten.

Het bewijs wordt bij aanvang van het proces als ontoelaatbaar beschouwd en de aanklagers moeten aantonen dat de politie zich aan de regels heeft gehouden.

De voormalige advocaat van Fertuck, Morris Bodnar, zei dat hij dacht dat de rechter het bewijsmateriaal van Mr. Big waarschijnlijk in het proces zou toelaten. Toch achtte hij nog steeds een grote kans op vrijspraak.

Hij gelooft niet dat het fysieke bewijs en de getuigenissen overeenkomen met de onthullingen van Fertuck aan de undercoverpolitie, en zei dat de Kroon nog steeds belangrijke elementen mist, zoals de kogels die naar verluidt zijn gebruikt en het lichaam van Sheree, dat nooit is gevonden.

Het is al zo lang geleden dat de politie niet meer naar haar zoekt.

Tussen deze twee bouwvallige bakken stond vroeger een schuurtje. Een plattelandsechtpaar sleepte het weg – en vond een pistool dat sindsdien als bewijsmateriaal is ingevoerd in de Fertuck-moordzaak. (Kendall Latimer/CBC)

Bodnar, 74, zei dat hij het betreurt hoe zijn rol in de zaak is geëindigd, maar dat hij nog steeds gelooft dat Fertuck niet schuldig is.

“Het kostte me twee jaar extra van mijn leven die ik had kunnen besteden aan het bezoeken van kinderen en kleinkinderen, dingen doen die ik leuk vind,” zei hij.

“Ik verdiepte me volledig in deze zaak en kreeg toen een klacht bij de Law Society, waarin ik zei dat ik niets voor hem deed – ik heb nog nooit zo veel en zo lang aan een rechtszaak gewerkt als aan deze, en ik heb die komen? Gewoon een schande.”

Bodnar zei dat de beslissingen van Fertuck, inclusief de klachten die hij over zijn advocaten heeft ingediend, laten zien dat hij de gerechtelijke procedure niet begrijpt – waarom bepaalde verzoeken (zoals borgtocht) niet succesvol zouden zijn of wanneer bepaalde argumenten moeten worden aangevoerd.

Gevraagd naar Fertucks beslissing om zichzelf te vertegenwoordigen, zei Bodnar: “Greg zal niet in staat zijn om te erkennen dat bepaalde getuigen mogelijk moeten worden opgeroepen en hij zal waarschijnlijk in de getuigenbank komen en getuigen.”

‘En hij kan het voor zichzelf maken… of hij vernietigt zichzelf.’

De uitdaging van zelfrepresentatie

Bodnar en Pffeferle spraken beiden over een oud gezegde onder advocaten: als je besluit jezelf te vertegenwoordigen in de rechtbank, heb je een dwaas voor een cliënt en een dwaas voor een advocaat.

Canadezen hebben het recht om zichzelf te vertegenwoordigen in de rechtbank, maar Pffeferele zei dat bijna iedereen beter af zou zijn met een professional aan hun kant.

“Je hebt een advocaat of iemand nodig die je helpt om regel voor regel door te nemen en te zeggen: ‘Hier is een feit dat ze beweren.

Zelfvertegenwoordigers zijn niet verplicht aan de wetsorganisatie of een gedragscode.

“Als het einddoel is om absoluut een blender te creëren en een puinhoop van de situatie te maken, kun je dat als zelfverdediging gemakkelijker doen dan met een advocaat”, zei Pffeferle.

Hij zei dat zelfvertegenwoordigde verdachten verdwalen in emotie, moeite hebben om te weten wanneer of hoe ze bezwaar moeten maken in de rechtszaal, en geen vragen stellen op een neutrale manier. Pfferele zei dat ze naar zichzelf moesten verwijzen in de derde persoon, door ‘de beschuldigde’ te zeggen, in plaats van dingen te zeggen als ‘je hebt me nooit verteld…’. of “Ik zei eigenlijk…”

“De realiteit is dat een zelfvertegenwoordiger die een vraag stelt geen bewijs levert, dus de rechter zal daar geen rekening mee houden”, zei Pffeferle.

“Maar als de beschuldigde getuigt, is het naar mijn mening open seizoen voor een kroon om te zijn als ’toen je die vragen stelde, zei je dit.'”

Deze tactische Ruger 10/22 werd in november 2021 ontdekt door de familie Williams in een landelijk gebied ten westen van Saskatoon. Experts hebben hem in verband gebracht met granaathulzen die zijn gevonden in de grindgroeve waar Sheree Fertuck vermoedelijk is omgekomen. (Kendall Latimer/CBC)

Fertuck vertelde CBC dat hij “al het bewijsmateriaal heeft uitgeschreven” en zich klaar voelt om zijn eigen zaak op zich te nemen.

“Weet je nog dat nummer van Johnny Cash? Ik heb deze zonneschijn niet meer gezien sinds ik weet niet wanneer,” zei hij zingend Folsom Gevangenisblues.

“Na 1200 dagen te hebben doorgemaakt en opgesloten in de hel, ja, ik wil het achter de rug hebben. Dat of begraaf me gewoon.”

Een vriend van de rechtbank

Nadat Fertuck voor zelfrepresentatie had gekozen, benoemde rechter Danyliuk een amicus curiae, een positie die ook wel bekend staat als een ‘vriend van de rechtbank’. Zij zorgen ervoor dat relevant bewijsmateriaal en jurisprudentie aan de rechter worden voorgelegd.

Pffeferle zei dat de plicht van de amicus bij de rechtbank ligt, niet bij de beschuldigde.

“Je krijgt een perspectief van wat ze zien, maar de cliënt is nog steeds hun eigen advocaat, en dus ben je er om ze in feite van zichzelf te redden.”

De amicus in de Fertuck-zaak bestudeert het bewijsmateriaal en bereidt een briefing voor de rechter voor om zijn beslissing over het voir dire bewijs mee te delen. De beslissing van justitie Danyliuk over het voir dire bewijs staat gepland voor eind april.