Mijn familie werd voor het eerst besmet met Covid-19 in april 2020 – een angstaanjagende en beangstigende ervaring in een tijd waarin het aantal slachtoffers van de pandemie in New York City toenam en er geen vaccin of effectieve behandeling in zicht was.

Toen de meesten van ons in januari van dit jaar opnieuw besmet raakten, was ik teleurgesteld, aangezien we op de hoogte zijn van vaccinaties en over het algemeen maskers dragen in risicovolle omgevingen. Maar herinfectie is voor velen de norm en we zijn voor de tweede keer hersteld. Hoewel ik nog steeds een chronische hoest en postnasale infusie ervaar, was het meer dan wat dan ook vervelend.

Onze tweede ervaring stond ver af van de eerste – dankzij de beschikbaarheid van vaccins en andere therapieën.

Maar veel van de antilichaamgeneesmiddelen zijn niet langer effectief vanwege de snelle evolutie van het virus en zijn vele subvarianten. De Amerikaanse regering moet dringend blijven investeren in meer Covid-therapieën om de evoluerende aard van het virus bij te houden.

De regering-Biden heeft al haar voornemen aangekondigd om de noodverklaring voor de volksgezondheid voor Covid-19 op 11 mei, na meer dan drie jaar, te beëindigen. De nationale crisis bereikte begin 2021 een hoogtepunt, met meer dan 4.000 doden per dag door Covid-19 (daaropvolgende golven, zoals die veroorzaakt door Omicron, waren ook ongelooflijk dodelijk). Nu blijkt uit de meest recente gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention dat er minder dan 2.300 sterfgevallen per week. Deze vermindering is deels te danken aan vaccins, therapieën en meer immuniteit in onze gemeenschappen.

Maar het virus dat Covid-19 veroorzaakt is niet verdwenen. Op basis van de wekelijkse telling van de CDC doodt Covid-19 nog steeds gemiddeld ongeveer 327 Amerikanen per dag. Ter vergelijking: longkanker veroorzaakt elke dag meer dan 350 sterfgevallen in dit land – het hoogste aantal sterfgevallen voor alle soorten kanker, volgens de American Cancer Society. Er worden nog steeds enorme inspanningen geleverd om het publiek voor te lichten over de preventie, screening en behandeling van longkanker. En het onderzoek, evenals de zoektocht naar een betere behandeling, is niet gestopt. Dus waarom zouden we iets minder accepteren voor Covid-19?

De realiteit is dat de snelle evolutie van Covid-19 en zijn subvariante nakomelingen ons arsenaal aan effectieve therapieën ernstig heeft beperkt, vooral voor mensen met een onderdrukt immuunsysteem.

In de afgelopen twee jaar heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration de goedkeuring van vijf antilichaamtherapieën ingetrokken omdat de subvarianten van Omicron deze ondoeltreffend hebben gemaakt.

In november, toen een nieuwe sublijn van Omicron van start ging, trok de FDA de vergunning voor gebruik in noodgevallen in voor de antilichaamtherapie bebtelovimab, een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige Covid-19 bij volwassenen en pediatrische patiënten.

Twee maanden vooruitspoelen, en de snelle groei van de XBB-sublijn van Omicron begon in januari de Amerikaanse Covid-gevallen te domineren. De FDA heeft de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Evusheld ingetrokken, een langwerkende antilichaamcombinatie die wordt gebruikt om Covid-19 te voorkomen bij immuungecompromitteerde mensen die geen adequate immuunrespons op Covid-19-vaccinatie vertonen en degenen voor wie vaccinatie niet wordt aanbevolen.

Wat overblijft voor degenen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen maar een hoog risico lopen op ernstige ziekte door Covid-19, zijn antivirale middelen zoals Paxlovid, Remdesivir en Molnupiravir, evenals herstellend plasma voor sommige patiënten, die allemaal hun eigen beperkingen hebben. Gelukkig hebben sommige farmaceutische bedrijven gezegd dat ze onderzoek zullen blijven doen en andere kandidaten voor antilichaamtherapie zullen evalueren.

Maar de zoektocht naar andere en effectievere therapieën is slechts een deel van de uitdaging. De behoefte aan effectievere Covid-19-vaccins die de overdracht blokkeren, is een andere.

We moeten blijven investeren in betere vaccins, vooral omdat uit studies blijkt dat sommige mensen die hersteld zijn van Covid-19 tot een jaar later nog steeds een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties. Het is een van de vele andere gedocumenteerde langetermijneffecten van de ziekte op de hersenen, nieren en longen. Wat het dilemma nog groter maakt, is het verhoogde risico op herinfecties. Een studie heeft aangetoond dat het herhaaldelijk oplopen van Covid-19 de kans vergroot dat iemand met nieuwe en soms blijvende gezondheidsproblemen te maken krijgt.

Om nog maar te zwijgen van het risico van langdurige covid, een overkoepelende term voor een groot aantal nieuwe, terugkerende of aanhoudende gezondheidsproblemen die mensen ervaren nadat ze zijn geïnfecteerd. Hoewel het nog steeds moeilijk in te schatten is hoeveel mensen langdurige Covid ervaren, ontdekte een onderzoek uit 2022 door het US Census Bureau dat ongeveer 16 miljoen Amerikanen in de werkende leeftijd (leeftijd van 18 tot 65 jaar) langdurige Covid hebben, en daarvan 2 tot 4 miljoen zijn hierdoor werkloos.

Begrijp me niet verkeerd, onze huidige vaccins zijn levensreddend en dienen om ernstige gevolgen veroorzaakt door Covid-19 te voorkomen. Volgens de CDC zijn sinds december 2021 meer dan 671 miljoen doses Covid-19-vaccins toegediend in de Verenigde Staten. Dat is ongeveer 80% van de Amerikaanse bevolking die minstens één dosis krijgt, een monumentale prestatie op het gebied van de volksgezondheid.

Uit een nieuwe analyse van het Commonwealth Fund bleek dat sinds de Covid-19-vaccins beschikbaar kwamen, vaccinatie meer dan 18 miljoen ziekenhuisopnames heeft voorkomen en meer dan 3 miljoen sterfgevallen in de VS heeft voorkomen. Het vaccinatieprogramma heeft ook “de VS meer dan $ 1 biljoen aan medische kosten bespaard, en heeft de middelen van het ziekenhuis behouden, kinderen op school gehouden en de heropening van bedrijven en andere activiteiten mogelijk gemaakt”, zei het. Covid-19-vaccins helpen zelfs het risico op langdurige covid te verkleinen, zo bleek uit een studie. Maar we moeten ons vaccinatiespel opvoeren.

Het laatste congres financierde geen vaccins of behandelingen van de volgende generatie Covid-19 en het lijkt onwaarschijnlijk dat ons huidige congres dat ook zal doen. Maar we hebben dringend een Operatie Warp Speed ​​2.0 nodig terwijl we de evolutie van dit virus blijven ervaren, dat de beschermende muur van immuniteit die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, aan het afbrokkelen is. Het zou dom zijn om de financiering nu stop te zetten.

Het mooie is dat we niet vanaf nul beginnen. Plaatsen zoals het Center for Infectious Disease Research and Policy, dat onlangs een routekaart onthulde voor het bevorderen van betere Covid-19-vaccins, doen goed werk. Maar financiering en politiek engagement zijn nodig – niet alleen wetenschappelijke expertise en middelen.

Als ik terugdenk aan de afgelopen drie jaar van de pandemie, was het niet het falen van wetenschap of technologie dat ons met stomheid geslagen heeft. Integendeel, dankzij wetenschappelijke doorbraken hadden we ongeveer een jaar nadat het nieuwe coronavirus opdook twee levensreddende Covid-19-vaccins tot onze beschikking. Wat ons het meeste pijn deed, was ons gebrek aan verbeeldingskracht.

Het is wishful thinking om aan te nemen dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt met ons gedaan is. Achterover leunen en zelfgenoegzaam worden terwijl het virus blijft muteren, wat mogelijk leidt tot nieuwere en serieuzere varianten, zou een grote vergissing zijn.