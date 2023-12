„Adventsfest“-Zuschauer verspot Barbara Schöneberger’s Kleid

Startpagina Boulevard

Drucken Teilen

Tijdens het “Adventfestival van 100.000 aanstekers” viel de Kleid van Barbara Schöneberger op zichzelf Aufmerksamkeit. En dat is geen positieve zaak.

Suhl – Am Samstagabend (2. Dezember) met Florian Silbereisen (42) seine Zuschauer zum 20. Zum „Adventfest der 100.000 Lichter“ komt eraan. Met de hulp van Barbara Schöneberger (49), met de eerste Song of Send (“Sweet”) anstimmte van de moderator. Sterft alles in de winterlichte wintercultuur – artistieke sneeuwsloten inbegrepen.

“Adventfestival van de 100.000 aanstekers”: de originele Kleid-Kritik van Barbara Schöneberger

Om nog maar te zwijgen van het feit dat Barbara Schöneberger Schulter droeg in een one-shoulder-doek met een rond satijn met een Daarom leef je in het publiek, zelfs als je niet weet wat je met de muziek moet doen, kun je ernaar luisteren zonder dat je het hoeft te doen zorgen over muziek.

Liebes-Duett & Freudentränen: “Het adventsfestival van 100.000 aanstekers” in Bildern Foto’s nemen

Maar meer nog, het lijkt erop dat de kleren van Leute Barbara Schöneberger op hun eigen manier kunnen worden veranderd, als de man zelf commentaar geeft op X, ehemal Twitter, het meest durft. Het is dus duidelijk: “De kleding van Babsi Schöneberger heeft een heel leven.” Een ander deel van het verhaal: “Was het de kleding van Schöneberger zelf waarmee hij werd geboren?” De eerste kleitechnische Fauxpas van nichtje Barbara Schöneberger.

„Adventsfest“-Zuschauer fassungslos: „Had de Schöneberger een natte maaltijd verloren?“

Nog een commentaar op de “Tiefpunkt schon nach 6. Minuten” en nog een fragment: “Heeft de Schöneberger een natte dag verloren? Was macht dat?“. Onduidelijk in die herfst, als de herfst over de lustige kracht gaat, of als hij de volledige Auftritt-geht is. Was niet eens beter.

Daarom zal Barbara Schöneberger niet verliefd worden: het doek, dat u zult zien in het „Adventfestival van 100.000 aanstekers“ van Florian Silbereisen, zult u nooit vergeten. © Screenshot/Das Erste/ARD/Das Adventsfest der 100.000 Lichter

Allerdings krijgt het nichtje van Barbara als vrijgezel op X ihr Fett weg. Auch Florian Silbereisens Outfit komt niet zo goed over: “Dus een vlucht met de Silbereisen sie trägt, hoed Vattern noch van de 70ern in Schrank”. En het resultaat van het “Adventfestival” is helemaal compleet met de boodschap: “Ik ben blij, Babsi heeft een geschenk geplant, maar het is nog steeds interessant.” Wil je meer ARD-shows zien met Florian Silbereisen? Sla de nieuwe TV-Intendant op. (cso) Verwende Quellen: “Het Adventsfeest van de 100.000 Aanstekers” (Das Erste/ARD; Ausgabe vom 2. Dezember 2023), twitter.com