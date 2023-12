Adventfestival van 100.000 aanstekers: Roland Kaiser en Maite Kelly komen naar Florian Silbereisen

Ben Samstag, de 2. Dezember, om 20:15 uur Dat is hoe dan ook het einde. Woon in Ersten en in de ARD Mediathek stimuleerde Schlagerstar Florian Silbereisen die Zuschauer met de mooiste advents- en kerstliederen op kerstavond.

Als u dat jaar de crème van de crème van de slagroom in de hand laat knijpen. De Gäseliste is compleet:

Luister naar het nieuwe album „Goldene Weihnachtszeit“ van Roland Kaiser, dat op 10 november verschijnt. Is er ook een gemeinsamen Live-Auftritt gibt? Het is spannend!

Met het „Adventfestival van 100.000 aanstekers“ is ook Schlager-Ikone Andrea Berg. En dat is een goed idee voor een betere toekomst. Met mijn nieuwe album „Weihnacht“ bevat de Queen of Pop Madonna.

Als u een verkoper bent, is modemacher Guido Maria Kretschmer in die jaren met zijn eerste keer bezig met dabei. Omdat er geen reden is voor de aanwezigheid van muzikaal talent, vooral niet voor de modus, is het noodzakelijk om een ​​geweldige uitvoering te hebben, die in de show zal worden gepresenteerd.

We zijn geboren in een Folge von „Shopping Queen“, die al snel ontstond in een Boy Group. Geen enkele kleinere band als „Caught in the Act“ zou hieronder worden opgenomen. Vielleicht betovert die Schlager-fans met hun eigen vocale talent.