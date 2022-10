Adrienne Bailons süße Pläne zum 39. Geburtstag mit ihrem neugeborenen Sohn

Lassen Sie die Geburtstagsfeierlichkeiten beginnen.

Adrienne Bailon-Houghton ist bereit für ein Wochenende voller Feierlichkeiten, bevor sie am 24. Oktober 39 Jahre alt wird E! Nachrichten Co-Gastgeberin, sie hat drei Tage voller Feierlichkeiten geplant, darunter viel Verwöhnung, eine besondere Verabredungsnacht mit ihrem Ehemann Israel Houghton und ein süßer Mama-Sohn-Tag mit zwei Monate altem Sohn Immer James.

Der erste Halt wird am Remedy Place in NYC sein, wo Adrienne an einer ihrer Lieblings-Spa-Behandlungen teilnehmen wird.

„Ich habe den Eissprung zum ersten Mal bei einem Poosh-Event gemacht Kourtney [Kardashian]’s Haus mit Kim [Kardashian] Sie ist meine ultimative Hype-Frau“, sagte sie E! News exklusiv. „Ich bin dem sogenannten Sechs-Minuten-Club beigetreten, was bedeutet, dass du sechs Minuten lang im kalten Eiswasser bleibst. Ich werde nicht lügen, es kann leicht süchtig machen oder auch nicht. Also werde ich den Morgen mit meinem Mann und meinem Lieblingspaar – das sind meine Schwester und ihr Mann – im Remedy Place verbringen, und wir werden den Tag damit verbringen, eine Lymphdrainage zu bekommen, eine Infrarotsauna zu machen und etwas Eis zu tauchen.