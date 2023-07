Frankfurt, Düsseldorf Finanzkreisen zufolge erhöht der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi sein Angebot für den deutschen Kunststoffhersteller Covestro. Adnoc biete nun rund elf Milliarden Euro, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg von einem Anstieg des Angebots berichtet. Die Unternehmen selbst wollten sich dazu auf Nachfrage nicht äußern.

Adnoc steht für Abu Dhabi National Oil Co. Finanzkreisen zufolge versucht der staatliche Ölkonzern nun, den Dax-Konzern zu Verhandlungen über das neue Angebot zu bewegen. Zuvor hatte das Leverkusener Unternehmen Übernahmegespräche abgelehnt. Neben strategischen Gründen war der Kaufpreis der Knackpunkt.

Den Kreisen zufolge umgarnt Adnoc auch das Covestro-Management, indem es dem Top-Management sein Vertrauen ausdrückt und Unterstützung für die Unternehmensstrategie signalisiert.

Auch die Covestro-Aktie reagiert auf die Übernahmegerüchte. Die Aktien stiegen am Dienstag mit einem Plus von mehr als 5,5 Prozent auf 50,30 Euro von der Frankfurter Börse. Damit waren sie die klaren Tagessieger unter den Dax-Werten.

Nach dem ersten Angebot schrieb Covestro einen Brief an den arabischen Konzern. Finanzkreisen zufolge hieß es, die vorgeschlagene Bewertung sei keine Grundlage für weitere Gespräche.

Darüber hinaus hatte das Management Zweifel geäußert, ob Adnoc der beste Eigentümer für einen wesentlichen Teil des Covestro-Geschäfts sein würde. Covestro habe nicht vor, sich nach weiteren Käufern umzusehen, hieß es.

Analysten sehen Chancen ab 60 Euro je Covestro-Aktie

Das Leverkusener Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kunststoffschäumen, die beispielsweise in Autositzen, Möbeln und Isoliermaterialien zum Einsatz kommen. Hinzu kommt der transparente Kunststoff Polycarbonat, der in Autoscheinwerfern, in der Elektronik und in der Medizintechnik Verwendung findet. Covestro verfügt jedoch auch über ein umfangreiches Portfolio an Spezialchemikalien, beispielsweise Beschichtungen.

Allerdings konnte die versprochene Steigerung der ehemaligen Bayer-Tochter nicht ausreichen. Mehrere Analysten hatten bereits betont, dass nur ein Preis von mehr als 60 Euro pro Aktie überzeugend sei. Finanzkreisen zufolge beteiligte sich Adnoc mit 55 Euro je Aktie.

Das Interesse des Staatsunternehmens aus Abu Dhabi ist groß. Die Araber wollten sich unter anderem den Zugang zu Zukunftstechnologien in der Chemie sichern. Den Kreisen zufolge sucht Adnoc daher derzeit nach Übernahmeobjekten in Europa.

Kurzfristig seien die Araber an Produktionskapazitäten interessiert, in denen die Produktion ihrer riesigen petrochemischen Anlagen zu höherwertigen Kunststoffen verarbeitet werden könne, hieß es.

Bei diesen Überlegungen würde Covestro im Rahmen eines größeren Deals ins Spiel kommen. Adnoc und die österreichische OMV erwägen derzeit eine engere Zusammenarbeit zwischen ihren jeweiligen Petrochemieunternehmen Borouge und Borealis. Das Management der OMV bestätigte vor wenigen Tagen Gespräche über eine mögliche Fusion der milliardenschweren Konzerne.

Branchenexperten gehen davon aus, dass Covestro Teil eines durch diesen Zusammenschluss entstehenden Unternehmens werden könnte. Die bisherige Unklarheit darüber, welche Rolle der Dax-Konzern in einem möglichen Dreierbündnis spielen soll, macht die Verhandlungsposition von Adnoc nicht einfacher.

