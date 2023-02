Adidas war in den letzten Jahren an große Gewinne gewöhnt.

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kanye West droht dem Sportartikelhersteller Adidas in diesem Jahr ein Verlust. Das operative Ergebnis könne um bis zu 700 Millionen Euro ins Minus rutschen, wenn der Verkauf von Yeezy-Produkten – die in Kooperation mit West entstanden seien – komplett wegfallen und das Geschäft komplett abgeschrieben werden müsse, teilte Adidas am Donnerstag mit.

Der nach Nike zweitgrößte Sportartikelhersteller beendete die Zusammenarbeit mit dem Musiker und Modedesigner, nachdem dieser sich wiederholt antisemitisch geäußert hatte. Die Yeezy-Serie trug 1,2 Milliarden Euro zum Umsatz und 500 Millionen Euro zum operativen Ergebnis bei. Sollte dieses Geschäft wegfallen, rechnet der Konzern aus dem fränkischen Herzogenaurach mit einem Betriebsergebnis von plus/minus Null. Sollte man sich unwiderruflich entscheiden, den Bestand an Yeezy-Produkten nicht mehr zu nutzen, würde dies die Abschreibung nach sich ziehen und das Ergebnis um weitere 500 Millionen Euro schmälern. Hinzu kämen Einmalkosten von bis zu 200 Millionen Euro.

Gulden: Braucht noch etwas Zeit

„Die Zahlen sprechen für sich. Wir performen derzeit nicht so gut, wie wir sollten“, sagte Adidas-Chef Bjørn Gulden. 2023 wird ein Übergangsjahr, um wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden. Adidas will sich an Verbraucher, Sportler, Handelspartner und Mitarbeiter richten. Die Marke soll gestärkt und die Produktentwicklung und der Vertrieb verbessert werden. «Wir müssen die Stücke wieder zusammensetzen, aber ich bin überzeugt, dass wir Adidas wieder zum Strahlen bringen können. Aber dafür werden wir noch etwas Zeit brauchen», sagte Gulden.

Der Norweger kam Anfang des Jahres vom Lokalrivalen Puma zu Adidas und löste den Dänen Kasper Rorsted an der Spitze der Drei-Streifen-Gruppe ab. Rorsted wurde vorgeworfen, sich auf den einst profitablen chinesischen Markt konzentriert und andere strategische Fehler gemacht zu haben. Die Prognose musste er im vergangenen Jahr mehrfach nach unten korrigieren.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz von Adidas im vergangenen Jahr währungsbereinigt um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis betrug 669 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor standen noch knapp zwei Milliarden Euro in den Büchern. Unterm Strich blieb Adidas weniger: Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten sank von knapp 1,5 Milliarden auf 254 Millionen Euro.