Adidas steht unter Druck, die Verbindungen zu Ye wegen antisemitischer Kommentare abzubrechen : NPR

Als Reaktion auf die zahlreichen beleidigenden und antisemitischen Äußerungen, die der Rapper in den letzten Wochen gemacht hat, fordern die Leute, dass Adidas seine Zusammenarbeit mit Ye, früher bekannt als Kanye West, beendet.

Ye musste mit einigen Konsequenzen für seine Kommentare rechnen: Sowohl Twitter als auch Instagram haben seine Konten eingeschränkt (jetzt hat er sagt, er plane den Kauf der rechtsextremen Social-Media-Site Parler), und das Modehaus Balenciaga bricht Berichten zufolge die Verbindung zu ihm ab. Die prominente Hollywood-Agentur CAA, die Ye seit 2016 vertritt, beendete diesen Monat ihre Beziehung zu ihm Los Angeles Zeiten Montag Mittag gemeldet.

Das sagte der deutsche Schuhriese Anfang dieses Monats es ist Die Partnerschaft wurde überprüft – hat aber seitdem keine Updates veröffentlicht und veröffentlicht weiterhin neue Yeezy-Waren, auch wenn der Rapper sich auf antisemitische Tropen und Verschwörungstheorien konzentriert.

In einer inzwischen entfernten Folge des Podcasts vom 16. Oktober schien er damit zu prahlen Champs trinken, ein Clip davon ist in den letzten Tagen in den sozialen Medien weit verbreitet.

„Die Sache mit mir und Adidas ist, dass ich buchstäblich antisemitisch sagen kann, und sie können mich nicht fallen lassen“, sagt Ye, bevor er sich langsam und feierlich wiederholt. „Ich kann antisemitische Dinge sagen, und Adidas kann mich nicht fallen lassen. Was nun? Was nun?“

Diese Frage wurde am Wochenende unheilvoll beantwortet, als eine Gruppe von Menschen antisemitische Transparente aufhängte – darunter einer mit der Aufschrift „Kanye hat Recht mit den Juden“ – und hoben ihre Arme in offensichtlichen Nazi-Grüßen über einer stark befahrenen Autobahn in Los Angeles. Ein Banner verwendete den Namen einer Organisation, die von der Anti-Defamation League identifiziert wurde als antisemitische Hassgruppe. Die Behörden untersuchen auch antisemitische Flugblätter, die am selben Wochenende in Beverly Hills verteilt wurden.

Diese Vorfälle ereignen sich in einer Zeit des zunehmenden Antisemitismus in den USA, wie die ADL in einer Kampagne feststellt, in der die Menschen aufgefordert werden, „Adidas zu sagen, dass sie vor Hass davonlaufen sollen“.

„Während Adidas sich geweigert hat, den Antisemitismus von Kanye West zu verurteilen, feiern und fördern Hassgruppen wie White Lives Matter und die Goyim Defense League die Kommentare von Yes, um ihre extremistischen Agenden voranzutreiben“, schrieb die Organisation und nannte sein Verhalten „gefährlich“.

Zahlreiche Kritiker drängen Adidas nun dazu, Ye fallen zu lassen und sich von seinen hasserfüllten Ansichten zu distanzieren. Ihr aktueller Vertrag soll noch bis 2026 laufen.

Mehr als 90.000 Menschen haben eine Petition von Change.org unterzeichnet, in der sie das Unternehmen auffordern, die Verbindung zu Ye abzubrechen, und der Hashtag #BoycottAdidas ist seit Tagen auf Twitter im Trend. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von David Schwimmer bis Alexander Vindmann haben Adidas herausgerufen, und Jeremy Zimmer, CEO der United Talent Agency, hat Berichten zufolge ein unternehmensweites Memo herausgegeben, in dem er Antisemitismus duldet und die Mitarbeiter auffordert, „den Boykott von Kanye West zu unterstützen“.

Adidas reagierte nicht sofort auf die Bitte von NPR um Stellungnahme.

Adidas und Ye arbeiten seit fast einem Jahrzehnt zusammen

Adidas und Ye – der seine ersten Air Yeezy-Sneaker mit anderen Marken in den aughts veröffentlichte – arbeiten seit 2013 zusammen und formalisierten ihre Partnerschaft etwa zwei Jahre später.

Die Yeezy-Kollaboration ist vor allem für ihre Turnschuhe bekannt, umfasst aber auch Kleidung, Dessous und andere Schuhe. Und es ist ein lukratives: Es erwirtschaftet schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr – fast 10 % des Jahresumsatzes des Unternehmens – wie Morningstar-Analyst David Swartz gegenüber der Washington Post sagte.

Ye hat in den letzten Monaten immer lauter Kritik an Adidas und seiner Führung geäußert und dem Unternehmen vorgeworfen, seine Ideen zu kopieren und ihm nicht genug Kontrolle über die Linie zu geben. (Er beendete seine Partnerschaft mit The Gap im September wegen ähnlicher Behauptungen). Er postete auch Bilder von Adidas-Vorstandsmitgliedern in den sozialen Medien, darunter ein manipuliertes Bild von a New York Times Seite behauptete fälschlicherweise, der scheidende CEO Kasper Rorsted sei gestorben.

Anfang Oktober machte Ye Schlagzeilen für eine Reihe von Kontroversen, darunter das Tragen eines „WHITE LIVES MATTER“-T-Shirts bei seiner Modenschau in Paris und das Versprechen, in einer Reihe von antisemitischen Social-Media-Beiträgen „Death con 3 on JEWISH PEOPLE“ zu gehen .

Adidas teilte den Medien am 6. Oktober mit, dass es seine Partnerschaft mit Ye evaluiere.

„Nach wiederholten Bemühungen, die Situation privat zu lösen, haben wir die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft zu überprüfen“, heißt es in einer Erklärung und fügte hinzu, dass Yeezy und Ye Yeezys Schuh- und Bekleidungslinien während des Vorschauprozesses weiterhin gemeinsam verwalten würden.

Ye, dessen Nettovermögen auf rund 2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, würde laut Forbes mit ziemlicher Sicherheit seinen Milliardärsstatus verlieren, wenn er vom Unternehmen fallen gelassen würde.

Adidas veröffentlicht trotz seiner Überprüfung neue Yeezy-Produkte

Zum Entsetzen der Kritiker hat Adidas nicht nur über Ye geschwiegen, sondern veröffentlicht weiterhin neue Waren aus ihrer Zusammenarbeit.

Auch als die Rufe nach Adidas lauter wurden, sich von Ye zu verabschieden, und die Verbraucher sich von Adidas verabschiedeten, veröffentlichte das Unternehmen am Wochenende den Adidas Yeezy Boost 350 V2 in einer brandneuen Farbe („Salz“). Sie scheinen auf der Adidas-Website ausverkauft zu sein und wurden bis Montagmorgen fast 900 Mal auf dem Online-Reseller-Marktplatz Stockx gekauft und weiterverkauft. Fortune-Berichte.

In einem offenen Brief an die Führung von Adidas sagt Jonathan Greenblatt, CEO von ADL, dass die Gruppe besonders beunruhigt darüber ist, dass das Unternehmen die Veröffentlichung neuer Yeezy-Produkte (einschließlich des Yeezy Boost 350) im Vorfeld des 27. Oktobers plant das Massaker an der Synagoge von Pittsburgh – der tödlichste antisemitische Angriff in der Geschichte der USA.

„… Wir sind überrascht und besorgt, dass Adidas – eine Marke, die Inklusion und Vielfalt unterstützt – weiterhin nicht nur die Ye-Produktlinie unterstützt, sondern auch neue Produkte auf den Markt bringt, obwohl er weiterhin hasserfüllte antisemitische Ideen gegenüber seinen 31 Millionen Twitter-Followern verbreitet , und als sich diese schädlichen Ideen dank seiner übergroßen Medienpräsenz und seines Prominentenstatus in den sozialen Medien und auf der ganzen Welt verbreiteten“, schreibt er.

Die ADL, die die jüngsten Kommentare von Yes verfolgt und analysiert hat, fordert Adidas auf, seine Unterstützung für die Yeezy-Linie zu überdenken und öffentlich Antisemitismus zu dulden.

Einige in den sozialen Medien haben ihre Überraschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Adidas angesichts einiger der dunkleren Teile seiner Vergangenheit nicht schneller vorgegangen ist, um eine solche Erklärung abzugeben: Adolf und Rudolf Dassler, die verfeindeten Brüder, die gemeinsam Adidas und Puma gründeten, waren Mitglieder der Nazis Partei während des Zweiten Weltkriegs.