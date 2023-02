Adidas Schottland 150 Jahre Jubiläumstrikot ist großartig

Adidas und der Schottische Fußballverband haben ein besonderes Trikot zum 150-jährigen Jubiläum Schottlands enthüllt. Das Shirt feiert ihr bedeutsames zweihundertjähriges Jubiläum.

Der Twitter-Account des schottischen Fußballverbands für die Nationalmannschaft neckte das neue Trikot am Donnerstag mit einem Post, der das elegante Design zeigte:

Das babyblaue Top ist mit weißem Kragen und Ärmelmanschettenbesatz akzentuiert. Dünne marineblaue Streifen zieren die Ärmelbündchen. Die standardmäßigen Adidas-Verzierungen – Schulterstreifen und das Logo auf der rechten Brust – sind in einer schimmernden marineblauen Behandlung gehalten. Dies verleiht ihm einen dezenten, edlen Look, der das Teamwappen und weniger den Hersteller hervorhebt. Dies ist durch und durch ein klassisches Schottland-Hemd.

Apropos Wappen, es hat einen ähnlichen Stil, nur der Hauptlöwe ist in metallischer Goldstickerei wiedergegeben. Der Rest des Wappens ist im gleichen Marine-auf-Marine-Stil gehalten wie die Adidas-Marken. Zu diesen Wappendetails gehört ein kreisförmiger Rahmen, der „150 Jahre“ und die Daten 1873 und 2023 enthält.

150 Years. Coming soon… pic.twitter.com/jizYglywBe — Scotland National Team (@ScotlandNT)

Der innere Kragen zeigt eine goldene Version des vollständigen Jubiläumswappens, wobei die Daten auf beiden Seiten flankieren.

Es wird erwartet, dass das Team die neuen Trikots nächsten Monat in ihren kommenden EM-Qualifikationsspielen debütieren wird. Schottland hat auch ein hochwertiges Video veröffentlicht, das diese 150 Jahre Geschichte hervorhebt und am Ende das raffinierte 150-Jahre-Wappen zeigt:

Überprüfung des Kits zum 150-jährigen Jubiläum Schottlands

Insgesamt ist dies eine sehr feine Anstrengung. Zurückhaltend, aber raffiniert, ist es ein scharfes Design, das sich auf die lange Geschichte des Teams ohne unnötige Spielereien des Herstellers konzentriert. Die dezente Farbe-in-Farbe-Behandlung der Herstellerzeichen lässt in erster Linie die Landesfarben und das Abzeichen erstrahlen. Für das, was es wert ist, so sollte es sein jeden Kit, nicht nur spezielle Retro- oder Jubiläumsdesigns.

Ich kann an dieser Stelle wirklich nichts bemängeln.

Klasse: A

Was hältst du von diesem besonderen Schottland-Trikot? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich mit.