Adidas sagt, dass seine Beziehung zu Kanye West überprüft wird

Der Sneaker- und Bekleidungshersteller Adidas sagte am Donnerstag, er überprüfe seine Beziehung zu dem ausgesprochenen Kanye West.

„Nach wiederholten Bemühungen, die Situation privat zu lösen, haben wir die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen. Wir werden das aktuelle Produkt während dieser Zeit weiterhin gemeinsam verwalten“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Adidas gab seine Partnerschaft mit West im Jahr 2013 bekannt. Der Rapper festigte seine Beziehung mit der deutschen Marke im Jahr 2016, um Artikel aus seiner Yeezy-Modelinie herzustellen und zu vertreiben.

Er hat sich kürzlich öffentlich kritisch über das Unternehmen und seinen CEO geäußert, die Sportbekleidungsmarke beschuldigt, ihm nicht genug Kontrolle über die Linie zu geben, und CNBC gesagt, „sie haben meine Ideen kopiert“.

In den letzten Monaten hat West eine Social-Media-Tirade gegen das Unternehmen gestartet, CEO Kasper Rorsted angerufen und Bilder von Vorstandsmitgliedern gepostet. Anfang September veröffentlichte Kanye ein manipuliertes Bild einer Titelseite der New York Times, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, Rorsted sei gestorben.

West antwortete am Donnerstag auf CNBCs Geschichte über die neueste Aussage von Adidas in einem expliziten Instagram-Post und sagte: „F ——– ADIDAS, ICH BIN ADIDAS.“

Das Unternehmen sagte, die Partnerschaft mit Yeezy sei eine der erfolgreichsten Kooperationen in der Geschichte der Branche.

„Er hatte weltweit einen enormen Einfluss auf uns“, sagte Rorsted im August gegenüber CNBC. „Kanye ist unser wichtigster Partner weltweit. Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihm. Wir kommunizieren sehr kontinuierlich mit ihm. Und wir sind sehr stolz auf diese Beziehung.“