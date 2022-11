Adidas leitet Ermittlungen zu Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegen Kanye West ein

CNN-Geschäft

—



Adidas wird eine Untersuchung der Vorwürfe des Fehlverhaltens gegen Kanye West einleiten, mit dem das Unternehmen eine im Oktober beendete Partnerschaft hatte.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung sagte Adidas: „Es ist derzeit nicht klar, ob die in einem anonymen Brief erhobenen Vorwürfe wahr sind. Wir nehmen diese Vorwürfe jedoch sehr ernst und haben beschlossen, unverzüglich eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten, um die Vorwürfe zu klären.“

Die Erklärung folgt einem Artikel im Rolling Stone, in dem berichtet wurde, dass Adidas-Vorstandsmitglieder unangemessenes Verhalten des Rappers, der seinen Namen legal in Ye geändert hat, in seiner Partnerschaft mit seiner Marke Yeezy ignoriert haben.

Der Rolling Stone sagt, er habe einen Brief erhalten, den ehemalige hochrangige Mitarbeiter von Yeezy am Dienstag an Vorstandsmitglieder geschickt hatten und in dem es um „das giftige und chaotische Umfeld ging, das Kanye West geschaffen hat“. In dem Schreiben heißt es weiter: „Diese Art von Reaktion eines Markenpartners ist eine, der Adidas-Mitarbeiter niemals ausgesetzt sein sollten, und die Adidas-Führung niemals tolerieren sollte.“

Adidas beendete seine Partnerschaft mit Ye, nachdem er in den letzten Monaten eine Reihe antisemitischer Äußerungen gemacht hatte. Ende Oktober ging West in einem weitschweifigen 16-minütigen Video, das von WmgLab Records auf YouTube geteilt und anscheinend irgendwann nach Beendigung der Geschäftsbeziehung von Adidas aufgenommen wurde, auf die antisemetischen Kommentare – sowie auf das, was er über George Floyd und Black Lives Matter gesagt hat – ein mit ihm.

„Ich denke, Adidas hatte das Gefühl, weil sich alle gegen mich verbündet hatten, dass sie das Recht hatten, einfach meine Designs zu nehmen“, sagte West einer kleinen Menge.

In dem Video entschuldigte sich West nicht für seine antisemitischen Äußerungen, sondern schien zu versuchen, sich von jeder „Hassgruppe“ zu distanzieren.

„Ich habe keine Verbindung zu irgendeiner Hassgruppe“, sagte West, als er seine Bemerkungen im Gebet beendete. „Wenn irgendein Hass auf eine jüdische Person trifft, wird das nicht damit in Verbindung gebracht (zeigt auf sich selbst), weil ich fordere, dass jeder in Liebe wandelt.“

Adidas war seit 2013 eine Partnerschaft mit West eingegangen, als das Unternehmen seine Marke vom Rivalen Nike unterzeichnete. Im Jahr 2016 baute Adidas seine Beziehung zu dem Rapper aus und nannte es „die bedeutendste Partnerschaft, die jemals zwischen einem Nicht-Sportler und einer Sportmarke eingegangen wurde“.

West hat derzeit keinen Anwalt oder Publizisten, der ihn in dieser Angelegenheit vertritt.

– Dan Heching von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen