München Nach einem ersten erfolgreichen Verkauf von „Yeezy“-Waren aus der eingestellten Kooperation mit US-Skandal-Rapper Kanye West hat Adidas seine Prognosen leicht angehoben. Adidas gab am Montagabend bekannt, dass der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich nur im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird. Bisher war der Dax-Konzern von einem Rückgang im hohen einstelligen Bereich ausgegangen. Auch der operative Verlust dürfte geringer ausfallen als zunächst befürchtet.

Adidas beendete im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit dem Musikkünstler nach Wests antisemitischen Äußerungen und anderen Vorfällen. Damit verliert der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt eine wichtige Einnahmequelle. Zudem befanden sich noch „Yeezy“-Waren mit einem Verkaufswert von mehr als einer Milliarde Euro in den Lagern.

Nach langer Überlegung beschloss der neue Konzernchef Björn Gulden, die verbliebene Ware schrittweise zu verkaufen. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Eine erste Verkaufsaktion Ende Mai/Anfang Juni stieß auf große Nachfrage. Nach Informationen der „Financial Times“ (FT) wurden rund vier Millionen Paar Schuhe im Wert von 508 Millionen Euro bestellt. Allerdings waren die tatsächlichen Umsätze geringer, da Adidas die Nachfrage nach bestimmten Modellen in manchen Größen nicht decken konnte.

Konkrete Zahlen nannte Adidas nicht, allerdings wurden die Quartalsergebnisse durch den Ausverkauf positiv beeinflusst. Auch die anderen Adidas-Stores entwickelten sich etwas besser als erwartet. Der währungsbereinigte Konzernumsatz stagnierte im zweiten Quartal bei 5,3 Milliarden Euro. In Euro bedeutete das ein Minus von fünf Prozent.

Das Betriebsergebnis sank von 392 auf 176 Millionen Euro. Die Aktie legte am Montag an der Frankfurter Börse um rund 1,2 Prozent zu und lag eine Zeit lang an der Spitze des Dax.

Auch die Abschreibung ist geringer

Da Adidas die „Yeezy“-Schuhe inzwischen zumindest teilweise verkauft, muss der Lagerbestand nicht so stark abgeschrieben werden wie erwartet. Insgesamt rechnet der Konzern nun für das Gesamtjahr mit einem operativen Verlust von 450 Millionen Euro – die bisherige Prognose lag bei minus 700 Millionen Euro.

Es könnte möglicherweise noch besser laufen. „Sollten sich potenzielle zukünftige Yeezy-Verkäufe als erfolgreich erweisen, würde dies die Geschäftsergebnisse des Unternehmens weiter verbessern“, heißt es in der Erklärung.

„Yeezy“ war ein Bestseller, seit sie mit West zusammenarbeiteten. In guten Zeiten lag der Umsatz bei weit über einer Milliarde Euro im Jahr, bei hohen Margen. Allerdings machte Gulden deutlich, dass Adidas mit dem Verkauf keine großen Gewinne erzielen wollte. Nach Angaben von FT will das Unternehmen mit dem Verkaufserlös die an die Musiker, die sich nun Ye nennen, zustehenden Tantiemen bezahlen und die mit dem Ende der Zusammenarbeit verbundenen Kosten decken.

Datum der Erstveröffentlichung: 24.7., 07:32 Uhr

