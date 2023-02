“De cijfers spreken voor zich. We presteren momenteel niet zoals we zouden moeten”, zegt Adidas-topman Bjørn Gulden in een persbericht.

Adidas zou in 2023 ongeveer 1,2 miljard euro ($ 1,3 miljard) aan inkomsten kunnen verliezen als het zijn bestaande Yeezy-aandelen niet kan verkopen.

Het Duitse sportkledingbedrijf beëindigde in oktober de samenwerking met rapper en modeontwerper Ye, voorheen bekend als Kanye West, het gezicht van Yeezy, nadat hij een reeks antisemitische opmerkingen had gemaakt.

Het bedrijf zei donderdag laat dat het beoordeelt wat het met de Yeezy-inventaris moet doen, eraan toevoegend dat het al rekening heeft gehouden met de “aanzienlijke negatieve impact” van het niet verkopen van de producten.

De bedrijfswinst zou met zo’n 500 miljoen euro dalen als het bedrijf de producten niet verschuift, en Adidas verwacht dat de omzet in 2023 met een hoog eencijferig percentage zal dalen. Adidas zou ervoor kunnen kiezen om de resterende Yeezy-producten af ​​te schrijven.

De aandelen daalden vrijdagochtend met 11% toen handelaren reageerden op de aankondigingen.

Het bedrijf voorspelt ook eenmalige kosten tot 200 miljoen euro, waardoor het worstcasescenario van Adidas voor het jaar uitkomt op een verlies van 700 miljoen euro voor 2023.

“De cijfers spreken voor zich. We presteren momenteel niet zoals we zouden moeten”, zei Adidas-CEO Bjørn Gulden in een persbericht.

De omzet van Adidas steeg in 2022 met 1%, op basis van niet-gecontroleerde cijfers, terwijl de bedrijfswinst daalde van bijna 2 miljard euro in 2021 naar 669 miljoen euro in 2022.