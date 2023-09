[ad_1]



Der umstrittene Rapper wurde letztes Jahr von der deutschen Sportbekleidungsmarke fallen gelassen, nachdem er antisemitische Äußerungen gemacht hatte

Björn Gulden, der Chef des deutschen Sportbekleidungsriesen Adidas, hat sich für seine Kommentare in einem Podcast entschuldigt, in denen er andeutete, dass der amerikanische Rapper Ye (ehemals Kanye West) die antisemitischen Kommentare, die zu seinem Ausstieg aus seiner Partnerschaft führten, nicht so meinte die Marke letztes Jahr.

In einem Beitrag am 21. September auf „entschuldigte sich für seine Falschaussage“ und sagte, er sei versichert worden „Dass sich Adidas für die Bekämpfung des Antisemitismus einsetzt.“

Greenblatt fügte hinzu, dass ihm mitgeteilt worden sei, dass die Sportbekleidungsmarke „ist völlig gegen den geäußerten hässlichen Hass“ von Ye.

In einem Podcast-Auftritt Anfang dieses Monats sagte Gulden – der im Januar das Amt des Adidas-CEO übernahm –, dass Ye „ist einer der kreativsten Menschen der Welt“ und dass die Situation, die dazu führte, dass er von der Marke fallen gelassen wurde, war „Bedauerlich, denn ich glaube nicht, dass er meinte, was er sagte, und ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist.“









Letztes Jahr wurde Yes hochkarätige Zusammenarbeit mit Adidas vom Sportbekleidungsunternehmen beendet, nachdem er in Interviews und in den sozialen Medien eine Reihe antisemitischer Äußerungen gemacht hatte und unter anderem seine Absicht bekundete, zu gehen „Todesbetrug 3 gegen jüdisches Volk.“

Ye gab später an, dass er „Mag wieder Juden“ nachdem er offenbar einen Film mit dem bekannten jüdischen Schauspieler Jonah Hill genossen hatte.

In einer Erklärung gegenüber Associated Press am Donnerstag bestätigte Adidas, dass Gulden mit der Anti-Defamation League in Kontakt gestanden habe und sagte, dass sie letztes Jahr beschlossen habe, sich von dem Künstler zu trennen „Absolut das Richtige.“

„Unsere Haltung hat sich nicht geändert“ Adidas sagte. „Hass jeglicher Art hat weder im Sport noch in der Gesellschaft Platz und wir setzen uns weiterhin dafür ein, ihn zu bekämpfen.“

Adidas hatte zuvor erklärt, dass das Unternehmen aufgrund der Beendigung seiner Geschäftsbeziehung mit Ye in diesem Jahr einen Umsatzverlust von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar erwarte. Auch der Betriebsgewinn wird im Jahr 2023 um 534 Millionen US-Dollar sinken – ein Jahr, von dem Gulden hofft, dass es ein Jahr wird „Übergang, um die Basis zu schaffen, um wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu sein.“