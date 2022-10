Adidas beendet Partnerschaft mit Kanye West wegen antisemitischer Äußerungen

Adidas sagte am Dienstag, dass es eine „gründliche Überprüfung“ durchgeführt habe und die Produktion seiner Yeezy-Produktlinie sofort einstellen und die Zahlungen an Ye und seine Unternehmen einstellen werde. Das Sportbekleidungsunternehmen sagte, es werde voraussichtlich in diesem Jahr durch den Umzug einen Verlust von bis zu 250 Millionen Euro (246 Millionen US-Dollar) auf seinen Nettogewinn hinnehmen.

Adidas ist nur das jüngste Unternehmen, das die Verbindungen zu Ye beendet hat, der auch von Twitter und Instagram wegen antisemitischer Posts suspendiert wurde, von denen die sozialen Netzwerke sagten, dass sie gegen ihre Richtlinien verstoßen.

Er schlug kürzlich vor, dass die Sklaverei eine Wahl sei, und nannte den COVID-19-Impfstoff unter anderem das „Zeichen des Tieres“. Er wurde auch dafür kritisiert, dass er bei seiner Yeezy-Kollektionsshow in Paris ein T-Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“ trug.

Die Talentagentur von Yes, CAA, ließ ihn fallen, und das MRC-Studio gab am Montag bekannt, dass es eine vollständige Dokumentation über ihn zurückstellt.

Laut Women’s Wear Daily trennte sich das Modehaus Balenciaga letzte Woche von Ye. JPMorganChase und Ye haben ihre Geschäftsbeziehung beendet, obwohl die Bankenzerstörung schon vor den antisemitischen Äußerungen von Ye in Arbeit war.

In den letzten Wochen hat Ye auch die Zusammenarbeit seines Unternehmens mit Gap beendet und Bloomberg mitgeteilt, dass er plant, die Verbindungen zu seinen Unternehmenslieferanten abzubrechen.

Nachdem er von Twitter und Facebook suspendiert worden war, bot Ye an, das konservative soziale Netzwerk Parler zu kaufen.

Demonstranten auf einer Überführung in Los Angeles entrollten am Samstag ein Transparent, auf dem Yes antisemitische Kommentare gelobt wurden, was zu einem Aufschrei in den sozialen Medien führte, als Prominente und andere sagten, sie stünden hinter den Juden.