Vergesslich, unkonzentriert en een “Jungs-Krankheit”? Mitniechten. Angelina Börger kamam met 29 Jahren en ADHS-Diagnose en Räumt heute mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf.

Wer ADHS hoe dan ook, denkt meisten een den ‘Zappelphilipp’ in der Klasse, der nicht ruhig auf seinem Stuhl sitzen kann. Der laut ist, andere kinderstört, sich bad konzentrieren kann. Maar dieses Bild ist mehr als veraltet. Die journalistin Angelina Börger heeft voor het eerst met 29 jaar een eigen diagnose gesteld: ADHS im Erwachsenenalter. In der 468. Volg de Morgenpodcasts “heute wichtig” op dat moment en een Gefühl der Befreiung: “Ich hatte das Gefühl, ich cann mit mir Frieden schließen. Und all diese Momente, in denen ich an mir gezweifelt und mir selbst die Blame gegeben habe, die haben eine neurologische Ursache.” Denn wegen ADHS teken ihr Gehirn anders.

ADHS komt auch bei Erwachsenen vor



Die Abkürzung ADHS staat voor één Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, die zo häufig door Symptoom van Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität of Impulsivität auszeichnet. Die Ausprägung is individueel en kan nicht nur bei Jungs, sondern bei All Geschlechtern fork. Auch ist ADHS gekoppeld aan de Klischee keine “Kinderkrankheit”, zonder een neurologische Störung, die auch im Erwachsenalter auftreten en sich ein Leben lang verändern kann. Schätzungsweise sind etwa 2.5 Millionen Erwachsene in Deutschland davon betrokken. Besonders bij nicht gediagnosticeerd en onbehandeld Gevallen können van ADHS of Folgeoder Begleiterscheinungen resultieren, sagt Angelina Börger: “Zum Beispiel Depressionen, Angststörungen of Suchterkrankungen, die vaak sterven unentdeckte ADHS-Erkrankung überlagern.”

Die journalistin hoed tijdens Zufall von ADHS im Erwachsenenalter fahren. Eine Betroffeneberichtete in einer Fernsehsendung davon, in der Boerger im Pubblikum saß: “Da setzte sich auf einmal ein Bild für mich sisterammen.”

ADHS wordt in Duitsland vier keer vaker gediagnosticeerd door Jungen als door Mädchen



ADHS valt in de Lücke des “Gender Health Gaps”. Manner sind in der Medizin nach wie vor die Norm. Een man van de grote studie die doorging, die meisten Medikamente werden getest. Dadurch waren Krankheiten of neurologisch Störungen die ADHD diagnosticeert bij Frauen Weniger. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten gevallen später auf andere onderwerpen werden von behandeld Ärzt:innen of psychotherapeut:innen weniger serieus genomen. Dat bekritiseert ook Angelina Börger.

Auf ihrem Instagram-Account “Kirmes im Kopf” klärt sie über ADHS im Erwachsenenalter auf und bekommt dortregelmäßig Nachrichten von weiblichen Getroffen: “Die komommen gesagt, Vrouwen kan ervoor zorgen dat ADHS komt. Als je weet wat er gebeurt, kun je ervan uitgaan dat er een aantrekkelijk en aantrekkelijk beeld bestaat in de mensen van mensen met ADHS. Als ze Monate auf ihren Termin wartet en zijn nach kurzer Zeit nach Hause schickt, weil sie vermeintlich zu erfolgreich sind.” Weibliche Personen hebben geen ADHS als mannliche. Buch über ADHS, das ebenfalls “Kirmes im Kopf” heißt. “Bei Mädchen zeigen sich die Symptome wie bei viel Dingen eher im Inneren. Of het nu verdraaid is, het licht verpeild of chaotisch’, zag ze in Podcast “heute wichtig”.

“Gehirne können auchvielfältig signaal”



Der Umgang mit dieser neuroologicals Störung is ebenso individualell who der damit einhergehende Leidensdruck or the Behandlungsmöglichkeiten. Manchen Betroffenen hilft een psychotherapie, andere benötigen Medikamente, een ergotherapie of ganz praktische Unterstützung im Alltag. Maar belangrijker is Angelina Börger, dat ADHS von seinem gesellschaftlichen Stigma befreit wird: “ADHS is not nicht nur etwas Schlechtes, es kommt darauf an, who wir das as Gesellschaft bewerten. Wer sagt owntlich, was ‘normal’ ist?” Denn durch das ADHS functioneert ihr Gehirn anders. Das bietet aber auch Raum fürother Perspektiven,viel Kreativität und Enthusiasmus: “Vielfalt hört nicht bien den Spullen auf, die wir mit dem bloßen Auge herkent können. Gehirne können auchvielfältig signaal. Dat is maar eine Bereicherung für die Welt.”

Ihr Abo für “heute wichtig”



Verpassen U kunt uw favoriete Folge von “heute wichtig” en abonnieren Zie onze podcast op: RTL+ Muziek, Spotify, Apple-podcasts, Deezer, Gegoten doos of in onze Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen of Anregungen schreiben Sie uns an heutewichig@stern.de.

les