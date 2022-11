Adele „unglaublich nervös“ vor Las Vegas-Debüt

Ihre Notiz schloss: „Ich kann es kaum erwarten, dich da draußen zu sehen x.“

Bereits im August beleuchtete Adele die Ursache der Verzögerung und nannte es den „schlimmsten Moment ihrer bisherigen Karriere“.

„Da war einfach keine Seele drin“, sagte sie Elle. „Das Bühnen-Setup war nicht richtig. Es war sehr losgelöst von mir und meiner Band, und es fehlte an Intimität. Und vielleicht habe ich zu sehr versucht, es in einer so kontrollierten Umgebung zu geben.“

Obwohl es eine schwierige Entscheidung war, sagte Adele, dass sie zu ihr steht.

„Die ersten paar Monate waren wirklich, wirklich hart“, gab sie zu. „Es war mir peinlich. Aber es hat mein Vertrauen in mich selbst wachsen lassen, weil es eine sehr mutige Sache war. Und ich glaube nicht, dass viele Leute das getan hätten, was ich getan habe. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich dazu gestanden habe meine künstlerischen Bedürfnisse.“