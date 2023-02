Adbusting durch die Polizei: Kriegspropaganda um Klopapier (nd-aktuell.de)

Plakate gegen Bundeswehr und Polizei: Sogenanntes Adbusting wird kriminalisiert. Foto: dpa/Annette Riedl

Werbeplakate der Bundeswehr gehören mittlerweile zum Straßenbild in deutschen Städten. Aber nicht alle haben sich daran gewöhnt. Kollektive wie der »Berlin Busters Social Club« (BBSC) machen sich immer wieder über Werbung dieser Art lustig – indem sie die Plakate an Bushaltestellen und anderen Orten durch Fälschungen mit satirischen Botschaften ersetzen, die auf den ersten Blick täuschend echt wirken. Diese Form der politischen Intervention wird als Adbusting bezeichnet.

In den meisten Fällen werden derart verfremdete Plakate schnell von der Polizei entfernt. Nun besteht die Möglichkeit, mehr als 100 dieser politischen Kunstwerke in Ruhe zu betrachten. Die BBC hat nun eine Dokumentation dieser Plakate veröffentlicht. Die 186 Seiten starke Broschüre wurde unterstützt von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) und der ihr angeschlossenen Bertha-von-Suttner-Stiftung. Die Redaktion versteht die Dokumentation als Akt des Antimilitarismus in Kriegszeiten.

Auf der Titelseite ist ein Plakat mit dem Slogan »Kriegspropaganda gegen Klopapier« zu sehen. Seine Verteilung war ein Beitrag zu einer Aktion zum „Tag der Bundeswehr“, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Alljährlich am 13. Juni wirbt die Truppe bundesweit mit Veranstaltungen und Tagen der offenen Tür an ihren Standorten um Nachwuchs. Das Gegenplakat propagierte den „Tag ohne Bundeswehr“, zu dem verschiedene Initiativen aufgerufen hatten.

In der Broschüre sind noch viele weitere Poster zu bestaunen, die teilweise auch etwas Hintergrundwissen erfordern. Auf einem Plakat mit Camouflage-Hintergrund steht: »Bundeswehr macht Franco A.«. Gemeint ist der Bundeswehroffizier Franco A., der im vergangenen Juli wegen Planung eines rechten Anschlags zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. »Das Plakat soll daran erinnern, dass er kein Einzelfall war. Schließlich wurde die Bundeswehr von Nazi-Generälen gegründet und war schon immer ein Magnet für Soldaten mit rechtsgerichteter Weltanschauung“, erklärt ein BBC-Aktivist, der anonym bleiben möchte.

Die Freunde der satirischen Plakatverfremdung sind immer wieder Ziel rechtlicher Verfolgung. Dafür scheuen Polizei und Staatsanwaltschaften keine Mühen. Ein verzerrtes Plakat in Erfurt wurde sogar auf DNA-Spuren untersucht. Auch das Gemeinsame Zentrum zur Terrorismusbekämpfung (GTAZ) von Bund und Ländern hat sich mit der selbsternannten Kommunikationsguerilla auseinandergesetzt. In der Einleitung der Broschüre heißt es, sie habe ihre Kriminalisierung „mit kreativen Aktionen, parlamentarischen Anfragen und frecher Öffentlichkeitsarbeit“ bekämpft. Mit Erfolg: Staatsanwälte in mehreren Städten mussten zugeben, dass die politisch motivierte Entführung von Werbevitrinen nicht strafbar ist, solange nichts gestohlen oder beschädigt wird.

Die Dokumentation enthält Anweisungen zum gesetzeskonformen Öffnen von Vitrinen. Doch Trittbrettfahrer sollten wissen, dass die Polizei solche Aktionen vorzeitig beenden könnte.

Die Präsentation in Vitrinen ist Adbuster wichtig, denn so erregen ihre Poster viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn sie einfach an Wände geklebt werden. Neben Plakaten der Bundeswehr ist auch Polizeiwerbung ein häufiges Ziel der Befremdung. Auf einem Plakat, mit dem männlich dominierte Strukturen in der Polizei angeprangert werden, ist zu lesen: „Man muss sich den Respekt der Wachen verdienen – 110 Prozent Sexismus.“

Neben der Ausstellung von Werken der politischen Künstler enthält die Dokumentation auch eine kleine Adbusting-Geschichte. Denn die Verfremdung der Propaganda spielte auch im Kampf gegen das NS-Regime eine bisher wenig beachtete Rolle. Im entsprechenden Kapitel werden unter anderem Adbusting-Aktionen der antifaschistischen Widerstandsgruppe Rote Kapelle vorgestellt.

Die Broschüre „Mega Outrageous – Adbusting mit Polizei, Militär und Geheimdiensten“ wird am 7. Februar um 20 Uhr in Berlin im Großen Saal der Mehringhöfe, Gneisenaustraße 2a (2. OG) präsentiert. Informationen zur Bestellung und weitere Termine: bbsc.blackblogs.org