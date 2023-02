Adani verliert nach Bericht von Hindenburg Research über 100 Milliarden Dollar

Beschilderung der Adani Group an der Tankstelle des Unternehmens in Ahmedabad, Indien, am Mittwoch, den 1. Februar 2023.

Der indische Konglomerat Adani vertiefte am Donnerstag die Marktverluste auf über 100 Milliarden US-Dollar, die schneeballartig angestiegen sind, seit der vernichtende Bericht eines Leerverkäufers Marktturbulenzen auslöste und das Unternehmen dazu veranlasste, seinen öffentlichen Aktienverkauf zurückzunehmen.

Die Verluste in Gautam Adanis Hauptgeschäften beliefen sich am Donnerstag um 10 Uhr Londoner Zeit auf 107 Milliarden US-Dollar, seit am 24. Januar ein umfassender kritischer Bericht von Hindenburg Research aus New York veröffentlicht wurde, der eine Short-Position in Unternehmen der Adani-Gruppe offengelegt hat.