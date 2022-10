Adams driftet auf eine politische Insel ab, während die Flüchtlingskrise in New York zunimmt

Die Situation, die Adams wiederholt als „humanitäre Krise“ bezeichnet hat, ist das anhaltendste Problem, mit dem er bisher konfrontiert war, und zeigt keine Anzeichen einer Linderung – das Ergebnis nationaler und internationaler Politik, die er nicht kontrollieren kann, aber mit der er fertig werden muss.

„Dies ist eine Krise, die sich entfaltet und unsere Städte ernsthaft untergraben könnte“, sagte Adams am Donnerstag in einem Telefoninterview.

Und er hat die Herausforderung angenommen, die parteiischen Ränder der amerikanischen Politik zu beschämen, während er mit einem operativen Notfall konfrontiert ist, der auf die Probe stellt, wie er sein Ethos „erledige Dinge“ umsetzt. Adams beschwerte sich diese Woche: „Die extreme Rechte tut das Falsche. Die extreme Linke tut nichts.“

Im Folgeinterview weitete er seine Kritik auf jene Lobbing-Angriffe aus, ohne Raum in den eigenen Bezirken zu bieten.

Er beschuldigte auch das Weiße Haus, von dem er um Hilfe gebeten und bisher keine erhalten hatte.

„Ich glaube, sie haben die ganze Tiefe dieser Krise nicht verstanden“, sagte Adams in einer scharfsinnigeren Kritik, als er es oft tut, an der Handhabung der Situation durch die Biden-Regierung. „Dies ist ein nationales Problem, das nicht auftreten sollte [the city of] Washington, New York und Chicago. Dies ist ein nationales Problem und es muss eine nationale Lösung geben. Und im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir das Maß an sofortiger Reaktion erhalten haben, das wir brauchen.“

Das Weiße Haus äußerte sich nicht sofort. Letzten Monat verurteilte Präsident Joe Biden die Republikaner, die Migranten durch das Land schickten, als „rücksichtslos“ und „unamerikanisch“.

Die Beziehung zwischen dem Bürgermeister und dem Präsidenten war bisher positiv, und Adams bezeichnete sich zu Beginn seiner Amtszeit sogar als „Biden von Brooklyn“. Die beiden trafen sich wegen der Migrantenkrise, als Biden letzten Monat die Stadt besuchte, um die Hurrikanhilfe für Puerto Rico zu besprechen, und ihre Mitarbeiter stehen laut Rathausbeamten in ständigem Kontakt.

Aber der Bürgermeister und die ihm nahestehenden Personen sind zunehmend frustriert, da er von allen Seiten bedrängt wird und täglich mit der Herausforderung zu kämpfen hat, so viele Neuankömmlinge in New York unterzubringen.

„Im Grunde hat sich der Bürgermeister damit befasst, damit der Präsident und der Gouverneur es nicht tun müssen, aber das ist jetzt unhaltbar geworden“, sagte eine Person, die Adams nahe steht, und lehnte es ab, zu Protokoll zu sprechen. „Die Dinge haben sich dahingehend geändert, dass dies zunächst ein politischer Stunt war und jetzt zu einer Politik zweier großer, feindlicher Südstaaten geworden ist, ‚Liberale‘ in New York für Washingtons Politik zu bestrafen.“

In der Zwischenzeit hat Adams öffentlich zur Einheit unter den Politikern aufgerufen, während sein Team sich hinter den Kulissen bemüht, mehr Geld und Hilfe von Gouverneurin Kathy Hochul und Biden zu fordern und gleichzeitig herauszufinden, wie die logistischen Anforderungen der Neuzugänge der Stadt bewältigt werden können.

Ende letzten Monats kündigte er eine Notunterkunft im Stadtteil Orchard Beach in der Bronx an, die ihm half, mehr Zeit zu gewinnen, um die einzigartigen lokalen Gesetze einzuhalten, die die Stadt dazu verpflichten, Obdachlosen Unterschlupf zu bieten. welche die Stadt hat Berichten zufolge zweimal verstoßen. Aber er war gezwungen, den geplanten Campus hastig zu verlegen, nachdem sich die zunehmende Besorgnis über Überschwemmungen als wahr erwiesen hatte. Tage zuvor berichtete NBC, dass Babys im Tierheimsystem unterernährt seien. Ein Migrant starb in einem städtischen Tierheim durch Selbstmord – ein Vorfall, den einige staatliche Gesetzgeber Adams direkt zu Füßen legten.

Der letzte große Rückschlag kam am Montagabend. Als Adams seine Rede vor Wählern in einem Rathaus beendete, das sich auf sein charakteristisches Thema der öffentlichen Sicherheit konzentrierte, bereitete seine Verwaltung um 21:30 Uhr eine Pressemitteilung vor, in der Pläne angekündigt wurden, den Bronx-Campus an einen anderen Ort auf Randall’s Island zu verlegen, einer Insel in der Nähe von Manhattan, die größtenteils zu Hause ist zu Parklandschaften und städtischen Gebäuden, von denen angenommen wird, dass sie weniger hochwassergefährdet sind.

Während die Stadt nach Räumen und Lösungen sucht, werden die Auswirkungen der Krise immer stärker.

Laut Schätzungen des Rathauses waren am Donnerstagmorgen 17.400 Migranten in die Stadt eingedrungen, seit der Zustrom in diesem Frühjahr begann. Städtische Obdachlosenheime sind an ihrem Bruchpunkt, und städtische Schulen bemühen sich, Tausende von Neuankömmlingen in das einzubeziehen, was Adams als eine 1-Milliarden-Dollar-Krise für die Stadt bezeichnet hat. Die Situation hat dem Bürgermeister auch weniger Spielraum gegeben, um sich mit Themen wie steigender Kriminalität, Wohnungsnot und klaffenden Stellenangeboten in der kommunalen Belegschaft zu befassen.

Am Freitag hat er Notstand ausgerufen, indem er einige lokale Landnutzungsregeln aussetzte, damit er die Schaffung von mehr Notunterkünften beschleunigen konnte. Da die Krise „das Budget unserer Stadt durchbrennt“, richtete Adams eine öffentliche Bitte an den Präsidenten und den Gouverneur um Hilfe.

Abbott hat Migranten nach New York geschickt, da die GOP versucht, den Stunt in den bevorstehenden Midterms zu einer erfolgreichen Wahlstrategie zu machen. Und sie sind nicht allein: Auch der demokratische Bürgermeister von El Paso, Oscar Lesser, hat Menschen über die südliche Grenze in Adams Hinterhof geschickt.

Die Krise hat einen Bürgermeister isoliert, der glaubt, dass seine zentristische Politik die Mehrheit der New Yorker repräsentiert.

Bis jetzt hat Adams eine Scheinehe mit dem kleinen republikanischen Kontingent der Stadt genossen. Er stellte sich in einem umstrittenen Prozess zur Neuverteilung auf ihre Seite, fand in Debatten über die Rücknahme von Reformmaßnahmen zur Kautionsreform in Albany Gemeinsamkeiten und teilte ihre Verachtung für die weit links stehende Flanke der Demokratischen Partei.

Aber einige dieser konservativen Verbündeten wandten sich gegen ihn, als sie erfuhren, dass Adams erwog, die Migranten auf einem Kreuzfahrtschiff an einem stillgelegten Marinepier auf Staten Island, der republikanischen Bastion der Stadt, unterzubringen.

„Die Bewohner von Staten Island unterstützen im Großen und Ganzen keine Zufluchtsstadtpolitik. Wir wollen nicht, dass unsere Nachbarschaften, unsere Schulen und unsere Infrastrukturen durch das Love Boat belastet werden“, sagte der Minderheitsführer des Republikanischen Stadtrats, Joe Borelli, diese Woche in einem Interview und bezog sich dabei auf den Schiffsvorschlag. „Das politische Problem löst sich von selbst, sobald der Bürgermeister erkennt, dass die Linke mit nichts, was er tut, zufrieden sein wird.“

Die Asylfrage steht jetzt im Mittelpunkt der New Yorker Kongresswahlen, während sich beide Parteien auf die High-Stakes-Midterms vorbereiten.

Die GOP-Abgeordnete Nicole Malliotakis von Staten Island und ihr demokratischer Herausforderer Max Rose lehnen beide den Plan für Kreuzfahrtschiffe ab und sagen, dass die nationale Einwanderungspolitik für einen Großteil der Probleme der Stadt verantwortlich ist. Davor Rep. Alexandria Ocasio-Cortezeine Demokratin, und ihr republikanischer Herausforderer stellten jeweils Adams Plan in Frage, das Aufnahmezentrum Bronx in dem Bezirk zu bauen, den sie vertreten wollen.

Sogar die gemäßigten und etablierten demokratischen Verbündeten von Adams wenden sich von ihm ab.

„Es gibt ernsthafte Bedenken, dass die notwendigen Planungsschritte fehlen, um angemessene Wohnungen und Ressourcen für diejenigen zu gewährleisten, die sie benötigen, und große Lücken hinterlassen“, sagte Stadtratssprecherin Adrienne Adams (keine Beziehung zum Bürgermeister) in der Eröffnungsrede bei einer Anhörung zum Thema letzte Woche. Der Sprecher und weitere fünf Ratsmitglieder trat gegen den Plan von Randall’s Island auf Mittwoch. Über einen Sprecher lehnte sie es ab, sich weiter zu äußern.

Und der progressive Flügel der Partei – der erst noch herausfinden muss, wie er Adams effektiv entgegentreten kann – lässt seine Kritik los, unterstützt durch den unparteiischen Widerstand der New Yorker, die nicht wollen, dass die Situation ihre Nachbarschaft beeinflusst.

Diese politische Krise spielt sich ab, als Adams sich um die Ausrichtung des Democratic National Convention 2024 in Manhattan bewirbt, ein Wettbewerb, der ihm den Kontakt mit Persönlichkeiten der nationalen Partei ermöglicht hat, die seine Rolle als schwarzer Demokrat und ehemaliger Polizeikapitän schätzen, der die Linke wegen ihrer Kritik anprangert der Polizeiarbeit.

Kurz gesagt, der Bürgermeister ist jetzt ganz allein.

„Dafür gibt es keinen Wahlkreis“, sagte Joshua Goldfein, ein angestellter Anwalt bei Legal Aid, einer Gruppe, die sich für Migranten einsetzt und ihnen juristische Dienstleistungen anbietet.

Goldfein war in seiner Kritik maßvoll und achtete sorgfältig darauf, keine politischen Bomben auf eine so heikle Angelegenheit zu werfen. Aber er wies schnell darauf hin, dass seiner Meinung nach die Regierung das Problem bisher nicht in den Griff bekommen hat.

„Politik ist außerhalb meines Steuerhauses“, sagte Goldfein. „Ich denke, dass hier eine Gelegenheit verpasst wird, einige Probleme für New Yorker zu lösen, indem … Menschen aus Notunterkünften in dauerhafte Unterkünfte gebracht werden. Das wäre gute Politik, gute Politik.“

Er schlug der Verwaltung vor, Migranten vorübergehend in leerstehenden Sozialwohnungen unterzubringen und private Vermieter zu drängen, sie in ungenutzten Einheiten unterzubringen. Die Stadt muss auch die Subventionen und Gutscheine für die derzeitigen Bewohner von Obdachlosenunterkünften beschleunigen, um Asylsuchenden Platz zu machen.

„Es ist ja nicht so, dass sie für jeden eine Schublade voller Schlüssel haben. Aber sie haben Schlüssel für NYCHA- und HPD-Wohnungen“, sagte Goldfein und bezog sich auf zwei städtische Wohnungsagenturen. „Sie haben Wohngeld, das sie schneller und einfacher nutzbar machen könnten. Sie könnten einige Zwangsräumungen verhindern.“

Der gewählte öffentliche Anwalt der Stadt, Jumaane Williams, veranstaltete am Zoom-Dienstag eine Pressekonferenz, um Bedenken hinsichtlich der Behandlung der Angelegenheit durch den Bürgermeister zu äußern.

Williams, ein linksextremer Demokrat, plante einen Rundgang durch das Gelände von Orchard Beach, bevor der Bürgermeister diese Woche abrupt den Kurs änderte. Er beklagte die „verschwendeten“ Ressourcen beim Aufbau des Lagers an einem Ort, der schließlich unbrauchbar wurde. (Der Bürgermeister hat sich bisher geweigert, die mit diesem Umzug verbundenen Kosten zu nennen, aber seine Regierung behauptete gegenüber POLITICO, dass der Umzug letztendlich Geld für den Hochwasserschutz sparen würde.)

Auch Williams sagte, die Adams-Regierung solle durch Beschleunigung Platz für Migranten schaffen Mietschecks ausstellen, um New Yorker aus Obdachlosenunterkünften in dauerhafte Wohnungen zu verlegen. Er räumte ein, dass das Problem nicht allein Adams gehört, war aber sauer auf die Verurteilung der Linken und Rechten durch den Bürgermeister.

„Ich muss Ihnen sagen, wenn wir ein großer Immobilienentwickler wären, der nach Flächen sucht, würden wir sie finden oder schaffen, also müssen wir hier eine ähnliche Dringlichkeit bieten“, fügte er hinzu.

Senatorin Jessica Ramos, eine weitere progressive Demokratin, wies die Kritik des Bürgermeisters an der Linken zurück. Sie hat vorgeschlagen, nicht ausgelastete Bürogebäude und Stadien als vorübergehenden Unterschlupf umzuwidmen – von denen einige, wie sie einräumte, nicht sofort umgesetzt werden konnten.

„Ich höre, wie viele von uns Vorschläge machen“, sagte Ramos in einem Interview. „Vielleicht werden sie einfach nicht gehört oder berücksichtigt.“

Joe Anuta und Erin Durkin haben zu diesem Bericht beigetragen.