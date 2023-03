Adam Levine deelt zeldzame update over leven na baby nr. 3

Toestaan Adam Levine En Behati Prinsloo om een ​​beetje zoetheid in je leven te brengen.

De Kastanjebruin 5 zangeres en het Victoria’s Secret-supermodel genoten van een ouderavondje bij Vanity beurs’s 2023 Oscars afterparty op 12 maart. Voor de met sterren bezaaide gelegenheid betrad Prinsloo, 34, de rode loper in het Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Californië, in een prachtige zwarte jurk met pailletten, terwijl Levine, 43, droeg een strakke bruine smoking.

Nadat ze voor fotografen hadden geposeerd, ging het duo het feest binnen, waar Levine werd gezien terwijl hij zijn vrouw van bijna negen jaar een kus op de wang gaf.

Het glamoureuze evenement diende als een zeldzame openbare date-avond voor het paar, dat in januari hun derde kind samen verwelkomde. De baby, wiens naam en geslacht nog niet openbaar zijn gemaakt, voegde zich bij de dochters van het paar Stoffige roos6, en Gio Grace5, in het huishouden Prinsloo-Levine.

“Het is zoneverdediging zoals ze zeggen”, vertelde Levine onlangs Ryan Seacrest over het toevoegen van nog een baby aan het gezin. “Het gaat van man naar man naar zone. Het is zo en dat. Hier gaan we. Boem, boem, boem. Het is geweldig. Ik hou van de chaos. Ik omhels de chaos.”