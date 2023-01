Adam Lambert gibt zu, dass Homophobie möglicherweise den Verlust seines „American Idol“ verursacht hat – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: AFF-USA/Shutterstock

Es gibt keinen Zweifel am monumentalen Talent von Adam Lambert40. Und als er beim Sundance Film Festival gefragt wurde, ob sein Verlust in der achten Staffel von amerikanisches Idol wegen Homophobie sei, antwortete er direkt, per Vielfalt. „Wer weiß, ja, wahrscheinlich“, sagte er bei der legendären Veranstaltung, bei der er für den Film wirbt Märchenland. „Aber das war vor 10 Jahren. Das Besondere an unserem Film ist, dass, obwohl er in den 1970er Jahren spielt, so viele Ideen darin enthalten sind, die aktuell sind. LGBTQ-Menschen werden erneut vom konservativen Teil unseres Landes angegriffen.“

Glaubt Adam Lambert, dass Homophobie ihn verloren hat? #Amerikanisches Idol? „Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das war vor 10 Jahren. https://t.co/vid4Pu4xgu | Variety Studio präsentiert von @audible_com pic.twitter.com/nhyt9CfPix — Vielfalt (@Varietät) 20. Januar 2023

Pro Steckdose, die Sofia Coppola-produziert Märchenland spielt in den 70er Jahren in San Francisco. Scoot McNairy spielt in dem Film einen schwulen Mann, wobei Adam eine Figur namens Charlie spielt. Es basiert auf Alysia Abbott’s Memoiren Fairyland: Eine Erinnerung an meinen Vaterund es wird von gerichtet Andreas Durham. Er beschrieb es als eine „wunderbare Verbindung, eine wunderbare Beziehung zwischen einem erwachsenen schwulen Mann und seiner Tochter“.

Während des Interviews ging Adam auch auf seine jüngsten Kommentare ein Theo James möglicherweise Popstar spielen George Michael in einem kommenden Biopic. „Ja, noch ein heterosexueller Mann, der eine schwule Ikone spielt“, kommentierte er Der Anwalt’s Instagram-Post über das potenzielle Casting.

Aber er behauptet, es sei eine sarkastische Bemerkung gewesen. „Mein eigentlicher Kommentar war ein heterosexueller Schauspieler, der eine schwule Ikone spielt“, sagte er per Vielfalt. „Ich glaube keineswegs, dass schwule Charaktere nur von schwulen Schauspielern gespielt werden können. Das wäre lächerlich. Ein typisches Beispiel: Scoots brillante Leistung in diesem Film.“ Er stellte auch klar, dass ihm „Chancengleichheit“ wirklich am Herzen liegt. „Als queere Person sind uns so viele Türen so lange verschlossen geblieben“, erklärte er. „Es ist ein großer Schritt nach vorne, dass diese Geschichten erzählt werden, aber ich hoffe, dass Sie in Zukunft einen Out-Schauspieler sehen werden, der auch in der Lage ist, eine Out-Hauptrolle zu übernehmen. Ich will nur ein bisschen Chancengleichheit.“

Seit verloren amerikanisches Idol zu Kris AllenAdam hat eine epische Karriere in Musik, Film und Fernsehen hinter sich und trat zuletzt sogar neben anderen musikalischen Ikonen beim Platinum Jubilee auf Königin Elizabeth die zweite.

