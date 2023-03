De ehemalige prof van 1. FC Kaiserslautern, van 1. FC Nürnberg en van VfB Stuttgart Adam Hlousek is van zijn club FC Trinity Zlin aus Tschechien nicht mehr zu erreichen. Offenbar ist der Linksfuß aufgrund seiner hohen Schulden abgetaucht.

De ehemalige Bundesliga-Profi Adam Hlousek hoed offenbar Privatinsolvenz angemeld. Het rapport “Bild” met verwijzing naar de Tschechische Portal “Sportnet”. Hoe dan ook, hoe hoger de schulden, de Rede is een bedrag van een miljoen euro. Offenbar hat sich der Achtfache Nationalspieler im Laufe der letzten Jahre unter andermviel Geld van seinen Mannschaftskollegen geliehen – ohne seine Schulden bislang beglichen zu haben. Dus alles is van Ex-Mitspieler Ondrej Celuska over 300.000 Euro geliehen haben.

Ob der Spartak-Profi sein Money alsbald zurückbekommt, ist dem Message zufolge fraglich. Denn: Hlousek hat sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber seit Monaten nicht mehr blicken lassen. Over de tijd van het sorteren van de tijd van de informatie, heißt es in dem Message.

Zlín-Trainer Pavel Vrba gab zuletzt gar öffentlich zu, keine Neuigkeiten über seinen Außenverteidiger zu haben. “Ich weiß nicht, wo, Hlousek ist. Im Krankenstand oder am Strand in Brazilië? . Sein Vertrag beim tschechischen Erstligisten, zu dem er vor rund einem Jahr wewechselt war, lauft noch bis zum Saisonende.

Adam Hlousek begon in januari 2011 met Slavia Prag als 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Na de wedstrijd tegen Tschechien zog es ihn 2012 erneut nach Deutschland, diesmal zum 1. FC Nürnberg. In 2014 zag zum VfB Stuttgart weer. Nach zwei Jahren bei den Schwaben wechselte Hlousek nach Warsaw, über Viktoria Pilsen wechselte er im Sommer 2020 schließlich noch einmal für eine Saison nach Kaiserslautern.