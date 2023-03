Maar destijds sloegen de vonken er niet meteen vanaf. De acteur zei dat hij de 36-jarige Meester de komende jaren een paar keer ’tegen het lijf liep’ voordat ze allebei in de film uit 2011 werden gecast De appelsienen. “Ik dacht dat ze prachtig was,” merkte hij op. “En zelfs toen we de film maakten, was er chemie, maar ik zag iemand.”

Een jaar later werden ze echter eindelijk een item. En Brody, die dochter deelt Arlo7, en een zoon, 2, met de Alleenstaande ouders star, heeft niets dan bewondering voor zijn vrouw, zeg maar Anna Faris‘ podcast dat “ze letterlijk als Jeanne d’Arc is.”

De acteur vervolgde: “Ze is de sterkste, beste persoon die ik ken. Ze is mijn morele kompas en North Star, en ik kan gewoon niet genoeg goede dingen zeggen over haar karakter. Het is te gek.”