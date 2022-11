Adam Azim geht für das Duell gegen Rylan Charlton auf die Waage: „Ich werde diesen Sieg holen. Ich werde es mit Stil gewinnen‘ | Box-News

Adam Azim verstärkt sich sowohl als Headliner der morgigen BOXXER: Breakthrough Bill als auch wenn es darum geht, Rylan Charlton gegenüberzutreten, dem härtesten Gegner, auf den er in seiner jungen Karriere bisher gestoßen ist.

Vor ihrem Duell am Sonntag gingen die beiden Kämpfer auf die Waage im Alexandra Palace. Mit einer Menge von Unterstützern, die ihn dazu bringen wollen, lastet der Druck auf Azim. Doch beim Wiegen am Samstag zeigte er keinerlei Nervosität. Er lächelte, als er die Bühne betrat und wurde mit 9st 13lbs 5oz aufgenommen.

Charlton war genau auf der 10. Superleichtgewichtsgrenze. Das Paar ging Kopf an Kopf, nickte und schüttelte Hände. Mehr war nicht nötig. Sie wissen, dass sie einen echten Kampf vor sich haben.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Die besten Knockouts der knisternden Sky Sports-Show am Sonntag mit Adam und Hassan Azim, Rylan Charlton und Mikael Lawal, die alle ihre verheerende Kraft zeigen!



„Es ist ein weiterer Tag im Büro“, sagte Azim danach. „Kein Druck, sobald ich in diesem Ring bin, es ist Kampfnacht für mich. Ich bin immer zuversichtlich.“

Was eine Vorhersage vor dem Kampf betrifft, sagte er: „Ihr wisst, was ihr von mir erwarten werdet – das war’s.

„Ich werde diesen Sieg erringen. Ich werde ihn mit Stil gewinnen.“

Auch Charlton zeigte beim Wiegen keinerlei Zweifel. „Ich war zuversichtlich mit einer dreiwöchigen Kündigungsfrist, aber sehr zuversichtlich mit einem vollen Camp“, sagte er. „Mal sehen, ob er die erste Halbzeit überstehen kann [of the fight].“

Auch Adams Bruder Hassan Azim wird am Sonntagnachmittag im Undercard boxen. Der hartnäckige Weltergewichtler (10st 9lbs heute) lächelte, als er ruhig gegen seinen Gegner Nestor Amukoto (10st 6lbs 5oz) antrat. Er hat darauf bestanden, dass sich beide Brüder nur darauf freuen, an einem besonderen Tag zusammen zu kämpfen.

Bild:

Adam Azim blickt in den Himmel, als er sich im Alexandra Palace auf die Waage begibt





Die alten Rivalen Mikael Lawal und David Jamieson machten morgen für ihren vakanten britischen Titelkampf im Cruisergewicht Gewicht.

Londons Lawal sah mit 13. 10 lbs 5 oz in einem hervorragenden Zustand aus. „Er ist ein harter Kerl, aber ich versuche, ihn zu schlagen“, sagte er. Um diese Meisterschaft zu gewinnen, fuhr er fort: „Es würde mir die Welt bedeuten.“

Der Schotte Jamieson kam kurzfristig als Ersatz für Deion Jumah, machte aber 14st 2lbs Gewicht.

„Alle reden davon, dass Mikael ein großer Puncher ist“, sagte Jamieson. „Es ist das Cruisergewicht, wir können alle schlagen. Ich glaube an meine eigene Kraft.“

Lerrone Richards (12. 2lbs 5oz) tritt in einem 10-Runden-Nicht-Titel-Wettbewerb gegen Zak Chelli (12.) an. Da Richards in unabhängigen Rankings hoch platziert ist, hat er in diesem Kampf viel zu verlieren.

Bild:

Rylan Charlton war beim Wiegen genauso zuversichtlich





Chelli prognostiziert derweil einen KO-Sieg für sich. Richards erklärte jedoch: „Ich werde ihm zeigen, warum ich einer der besten Kämpfer der Welt bin.“

Sam Gilly wird Sean Robinson in einem englischen Titelkampf im Superweltergewicht treffen, um die Fernsehübertragung zu eröffnen. Beide machten Gewicht, Robinson 10st 12lbs und Gilley traf genau das 11st Limit. Sie funkelten einander frostig an für ihr obligatorisches Duell.

Ihre alte Freundschaft als Sparringspartner ist nun vergessen. „Ich werde ihm zeigen, dass ich nicht überbewertet bin, und ich werde ihn auseinandernehmen“, sagte Gilley mit einer gewissen Drohung.

Sehen Sie sich die Show zwischen Adam Azim und Rylan Charlton an diesem Sonntagnachmittag ab 15 Uhr live auf Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena oder Sky Showcase an.