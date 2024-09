De Hochwasserwelle der Oder-hoed Brandenburg is trots. Un der Wasserstand neemt verder toe. Am Mittwochabend en am Donnerstag soll der Fluss in Deutschland den hoge Pegelstand erreichen. In meer regio’s zijn er vier Warnstufe-reeksen – de hoogste. De Landregio Reifende Hochwasserportal (LHP) waarschuwt: “Het is het beste om een ​​goed leven te leiden!”

Het eerste Maliste is niet meer dan het Land in Atem Hält. 1997, een geweldige ervaring in Duitsland, Polen en Tsjechië – mensen die leven en genieten van hun leven zijn welkom in hun huis. Eine ähnlich extreme Low erwarten Expertinnen en Experten nicht. Aber: “Auch im Vergleich zu dem Jahrhunderthochwasser von 1997 haben wires with a new beachtlichen Hochwasser zu tuen”, zegt Thomas Frey van het Landesamt für Umwelt in Brandenburg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wanneer bereikt de fluit grote hoogte in Duitsland?

De actuele prognose: de hoge waterstand, de sogenante scheitelpunkt, richt de Grenzregion Ratzdorf in Mittwochabend, erklärt Thomas Frey. Bei Ratzdorf vliegt Oder en Neissemmen. Met een hoogte van 6,10 meter bedroeg de landoppervlakte al 6,07 meter. Der höchste jemals messengere Stand war 1997 nochmal 0.90 Meter meer. Normaal sinds september 2,13 meter. Bis zum Freitag rechnet Frey noch met Alarmstufe vier in Ratzdorf. Zum Wochenende is alleen maar laag.

Neben Ratzdorf schreeuwt luid in Eisenhüttenstadt Warnstufe vier. De 25.000 inwoners van de Ortes blijven over de andere müssen am späten Mittwochabend mit dem Scheitelpunkt rechtsen, sagt Frey. “De maximale voorspelde metingen liggen in het bereik van 6,45 meter tot 6,50 meter.” Dit is ook het geval sinds 1997. In Frankfurt (Oder) zijn er drie alarmsystemen – het Scheitelpunkt maakt deel uit van het Nationaal Bureau aan de Donnerstag met Pegelständen vanaf bis zu 6.10 Metern.

Wat deze getallen betekenen

De expert kent een nieuwe index, en elke index heeft zijn eigen waarde voor de hoge waterkwaliteit: de Abflusswert. Wie viel Wasser in een gewissenzeit tijdens een Querschnitt? In Eisenhüttenstadt sterven de experts met een afzuiging uit 2000 Kubikmetern pro Sekunde. “Zum Vergleich: 1997 wurde ein höchster Abfluss von 2500 Kubikmeter pro Sekunde gemessen”, zegt Frey.

In de Praxis bedeuten diese Zahlen: unmittelbare Gefahr, aber deutlich unter dem Jahrhunderthochwasser 1997. Auch die Maximalwerte der Oder-Flut 2010 waren vaussichtlich nicht erreicht. Ze wonen in hun eigen huis en leven met de verloren erfenissen bij een ramp. “De stimulans is intens, ook al is het ruw, dus we kunnen terecht de alarmberichten ontvangen”, aldus de Landrat des Kreises Oder-Spree, Frank Steffen (SPD), der Deutschen Presse-Agentur.

Wie moet er rekening houden met vier waarschuwingen?

Over de lichte schuld van Thomas Frey die de drenkende Wassermassen niet zei: „Het is een hoogwaterreiniger“. Falls die Fluten Deiche durchbrechen sollten, “wären schwere Folgen in der Oderaue zu erwarten”, dus der Experte. „Die overvolle grotere gebieden met gemakkelijke toegang tot wegen en verbindingen in prachtige gebieden.“

Als de LHP werkt, moet u de einsatzkräften volgen. “Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit”, heißt es, en: “Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen”. Auch Keller en Tiefgaragen stelden een Gefahr in die nooit bereten.