Actrice Stella Stevens, die in de jaren ’60 en ’70 in een reeks films verscheen, waaronder ‘The Nutty Professor’ en ‘The Poseidon Adventure’, stierf vrijdag op 84-jarige leeftijd aan de ziekte van Alzheimer, zei haar zoon, acteur en producer Andrew Stevens.

Ze “was al geruime tijd in een hospice met Alzheimer in stadium zeven”, vertelde haar zoon aan CNN.

“Alzheimer is een verraderlijke ziekte die niet alleen mijn moeder trof, maar ook mijn grootmoeder en oudtante. Hopelijk wordt het werk van mijn moeder herinnerd vanwege haar samenwerkingen met enkele van de grootste iconen van de entertainmentindustrie,’ zei Andrew Stevens.

Zijn moeder had meer dan 200 film- en tv-rollen, volgens een overlijdensadvertentie van de Golden Globes, die haar in 1960 de nieuwe ster van het jaar toekende na haar debuut in “Say One for Me” met Bing Crosby en Debbie Reynolds.

Haar beroemdste rollen waren die van ‘The Nutty Professor’ uit 1963 met Jerry Lewis en ‘The Poseidon Adventure’ uit 1972, waarin ze werd gepromoot als onderdeel van een ‘all-star cast’ onder leiding van Gene Hackman en Ernest Borgnine.

Haar andere films omvatten ‘Girls! Meisjes! Meisjes!” met Elvis Presley. Ze volgde haar filmcarrière met vele tv-rollen in ‘Police Story’, ‘Love Boat’, ‘Flamingo Road’ en anderen.

Stella Stevens wordt overleefd door haar enige zoon en drie volwassen kleinkinderen.

Correctie: een eerdere versie van dit verhaal vermeldde ten onrechte de datum van Stevens’ overlijden.