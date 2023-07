Laut ÖAMTC „collabierte“ der Verkehr. De A23-oorlog door Absbergtunnel/Verteilerkreis gekerrt en Fahrzeuge wurden großräumig über die S1 umgeleitet, Staus gab es demnach auch dort. Zuvor hatte es bereits in beide Fahrtrichtungen jeweils bis Vösendorf bzw. Knoten Prater kein Weiterkommen gegeben. Auch auf der Westeinfahrt zwischen Hietzinger Kai und Schönbrunn sowie beim blockierten Altmannsdorfer Ast staute es. „Die Reichsten ruinieren unsere Zukunft“, staan ​​op een van de banners van de actieven – een Hinweis darauf, dass in Österreich die Emissies van de rijksprozenten der Bevölkerung in 1990 om 45 Prozent gestiegen sind, terwijl de grootmacht van de Einwohner heute weniger CO2 verursacht, hieß es in der Aussendung.