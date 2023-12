Actie van Merck: MS-Hoffnungsträger Evobrutinib van Merck wordt opgesplitst in gescheiden fase III-studies voor MS-behandeling

De werking van de Pharmakonzerns Merck KGaA is gebaseerd op de resultaten van de behandelplannen Evobrutinib voor de behandeling van Multiple Sclerose (MS) na behandeling.

Als het onderzoek überhaupt wordt uitgevoerd, zullen deze twee relevante klinische Fase III-studies met primaire materialen niet worden afgerond. Merck beschouwt Evobrutinib als een krachtige behandeling voor de ziektegevoelige Multiple Sclerose (RMS), en ook voor de Bruton-Tyrosin Kinase-remmer in de portefeuille voor de behandeling van MS. Maar die Schubraten op jaarbasis (ARR) werden niet veranderd dankzij de Wirkstoff, die die Studienergebnisse nu zei.

Na het analyseren van de Equita-analisten zijn de potentiële potenties van Merck op de markt gebracht met nieuwe medicijnen. De bewerkingen op de Bewertungen duren langer voordat ze zijn begonnen. Deze overwegingen voor de effectiviteit van Blockbuster-studies met Evobrutinib zullen in april verder worden verlaagd en twee patiënten in de Fase III-studie in de VS zullen met problemen worden geconfronteerd. Heeft u een Merck-actie met een positieve respons, dan willen wij ook graag een lagere verkoopprijs.

Beide onderzoeken hebben de veiligheid en zekerheid van Evobrutinib in de relatie met de Wirkstoff Teriflunomid (Aubagio) gedurende een periode van 156 weken. Merck zei “meer informatie te zien” over de ervaring, zei Danny Bar-Zohar, Global Manager Research & Development en Chief Medical Officer van de eerstelijnsgezondheidszorg, verantwoordelijk voor een centrale zorginstelling. “Unser Ziel was ervan overtuigd dat geweldige therapie met Evobrutinib meer multiple sclerose zou aanpakken en daarmee de behandeling zou verbeteren”, zei hij.

Evobrutinib zal in de klinische praktijk worden gebruikt en zal in korte tijd worden gebruikt. Ook in oktober beschikte Merck niet over positieve onderzoeken naar de gezondheid en veiligheid van Evobrutinib präsentiert op de lange termijn. Deze basis ligt op de datum van de overtreding van een fase-II-studie.

Er is aangetoond dat de aanvullende informatie over het veiligheids- en prestatieprofiel van Evobrutinib consistent is met de resultaten van de fase II-studie. Merck werd zich bewust van de klinische studies van de evolutieprogramma’s en van het inzicht in de fysieke ontwikkeling en de effectiviteit van het betrokken werk.

HSBC stuurt Merck KGaA naar ‘Hold’ – Überreaktion befürchtet

De Britse Investeringsbank HSBC heeft Merck KGaA na negatieve Fase III-studies van “Koop” of “Hold” gehaald en het prijskaartje bedraagt ​​185 tot 170 Euro. Het effect van Evobrutinib op multiple sclerose is vooral te danken aan het eindresultaat, maar is negatief vanwege de gezondheidsvoordelen van het gezondheidszorgsysteem op de lange termijn, zo schreef analist Rajesh Kumar in korte tijd. Sinds de Pharma and Special Chemicals Konzern dem Präparat ursprünglich Blockbuster-Potenzial zugeschrieben zijn er nu risico’s op een overreactie op de Aktienmarkt. Deze informatie is door Kumar ontvangen en er zijn schattingen voor Evobrutinib voor de toekomstperspectieven voor de farmaceutische ontwikkeling.

Zo reageert de Merck-promotie

De enttäuschende Wirksamkeit van de MS-Hoffnungsträgers Evobrutinib is de Aktien van Merck KGaA in de Mittwoch-belasting. In het eerste handelsjaar was de prijs ruim 14 euro voor 139 euro. Damit gaben het papier van de Darmstädter rund three Viertel ihrer jüngsten Erholung vom morejährigen Tief in Oktober wieder ab. Anschließend schlingerten de Merck-Anteile um 140 Euro. De hele hoop verkoopdruk was besteed, en het was een kwestie van kopen.



Bei Handelsschluss noteerde de Merck-actie om 13.03 uur tegen een lagere prijs van 140,85 euro.

Barclays -Expertin Emily Field sprak met een blik op Evobrutinib met Multiple Sclerose (MS) van een kruiden-Überraschung. Dan zult u de positieve resultaten kunnen zien van het beheer van het potentieel van Evobrutinib. En als anderen zo’n houding hebben, zorg dan voor het veiligheidsprofiel van de overheid – en niet voor die Wirksamkeit.

In deze Kerbe-slug auch Colin White von der UBS. Deze discussies vallen in de klasse van BTK-remmers, dus zij zouden worden beïnvloed door Evobrutinib, zodat hun levensstijl zou kunnen worden beïnvloed en er een impact zou zijn op de markt. Nu is er Evobrutinib in de vergelijkende studie met Teriflunomid den Kürzeren zie hij, er zijn geen opties. White verklaarde dat het duidelijk is dat het management gebaseerd is op de verantwoordelijkheid die de Ergebnisziele het beste heeft.

Rajesh Kumar van de HSBC zal morgen graag van je horen – er is veel werk aan de winkel en het wordt afgeleverd met acht beloningen van 170 euro. Uitzicht op het geluk van een kassa met het extra voordeel van een miljardenaankoop op de markt en een overdreven reactie.



