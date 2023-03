Lance Reddick, een acteur die zich specialiseerde in intense, ijzige en mogelijk sinistere gezagsdragers op tv en film, waaronder De draad, Zoom en de John Wiek franchise, is overleden. Hij was 60.

Reddick stierf vrijdagochtend “plotseling”, zei zijn publicist Mia Hansen in een verklaring, waarbij hij zijn dood aan natuurlijke oorzaken toeschreef. Zijn dood werd voor het eerst gemeld door de beroemde website TMZ.com.

Eerbetoon flitste over sociale media na het nieuws van het overlijden, met filmmaker James Gunn die Reddick “een ongelooflijk aardige vent en een ongelooflijk getalenteerde acteur” noemde in een tweet en Wendell Pierce, Reddick’s co-ster op De draad, een eerbetoon op Twitter: “Een man van grote kracht en gratie”, schreef hij. “Een even getalenteerde muzikant als acteur. De belichaming van klasse.”

Reddick werd tijdens zijn carrière vaak in een pak of een fris uniform gestoken en speelde lange, zwijgzame en elegante mannen van aanzien. Hij was vooral bekend vanwege zijn rol als rechttoe rechtaan luitenant Cedric Daniels in de populaire HBO-serie De draadwaar zijn personage tergend vastzat in de rommelige politiek van de politie van Baltimore.

“Ik ben een kunstenaar in hart en nieren. Ik heb het gevoel dat ik heel goed ben in wat ik doe. Toen ik naar de toneelschool ging, wist ik dat ik minstens zo getalenteerd was als andere studenten, maar omdat ik een zwarte man was en ik was niet mooi, ik wist dat ik mijn best zou moeten doen om de beste te zijn die ik zou zijn en om opgemerkt te worden”, vertelde hij de Los Angeles Times in 2009.

KIJK | Reddick spreekt in 2012 met George Stroumboulopoulos: Lance Reddick bespreekt zijn rollen in ‘The Wire’ en ‘Fringe’ en zijn veelzijdige carrière.

Reddick speelde ook in de Fox-serie Zoom als speciaal agent Phillip Broyles de keurig geklede Matthew Abaddon aan Kwijt en speelde de veelzijdige Continental Hotel-conciërge Charon in de John Wiek films, waaronder de vierde in de serie die deze maand wordt geopend.

“De wereld van Wick zou niet zijn wat hij is zonder Lance Reddick en de ongeëvenaarde diepgang die hij bracht in Charons menselijkheid en onverstoorbaar charisma. Lance laat een onuitwisbare erfenis en enorm indrukwekkend oeuvre achter, maar we zullen hem herinneren als onze mooie, vrolijke vriend en conciërge”, zei Lionsgate in een verklaring.

John Wick – Hoofdstuk Vier zal worden opgedragen aan Reddick, zeiden regisseur Chad Stahelski en ster Keanu Reeves in een verklaring, eraan toevoegend dat ze “diep bedroefd en diepbedroefd waren door het verlies”.

Hij verdiende in 2021 een SAG Award-nominatie als onderdeel van het ensemble voor de film van Regina King Een nacht in Miami. Reddick speelde ook terugkerende rollen op Intelligentie En Amerikaans horror verhaal en was op de show Bosch voor zijn zevenjarige run.

De in Baltimore geboren en getogen Reddick was afgestudeerd aan de Yale University aan de toneelschool en genoot na school enig succes door gastrollen of terugkerende rollen binnen te halen CSI: Miami En Law & Order: speciale eenheid voor slachtoffers. Hij verscheen ook in verschillende films, waaronder Ik droomde van Afrika, De belegering En Grote verwachtingen.

Een man van grote kracht en gratie. Even getalenteerd muzikant als acteur. De belichaming van klasse. Een plotseling onverwacht scherp pijnlijk verdriet voor onze artistieke familie. Een onvoorstelbaar leed voor zijn persoonlijke familie en dierbaren. Godzijdank mijn vriend. Je hebt hier je stempel gedrukt. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR —@WendellPierce

Het was in seizoen vier van Oz, een gedoemde undercoveragent spelen die naar de gevangenis is gestuurd en verslaafd raakt, dat Reddick een doorbraak in zijn carrière had.

“Ik was nooit geïnteresseerd in televisie. Ik zag het altijd als een middel om een ​​doel te bereiken. Zoals zoveel acteurs was ik alleen geïnteresseerd in theater en film. Maar Oz veranderde televisie. Het was het begin van HBO’s heerschappij over kwaliteit, edgy, artistieke dingen. Dingen die teruggrijpen naar de geweldige cinema uit de jaren ’60 en ’70’, vertelde hij The Associated Press in 2011.

“Wanneer de gelegenheid voor Oz kwam naar boven, ik sprong. En toen ik de pilot las voor De draadals een man die nooit op televisie wilde zijn, besefte ik dat ik in deze show moest zijn.

Lance Reddick was een ongelooflijk aardige vent en een ongelooflijk getalenteerde acteur. Dit is hartverscheurend. Mijn liefde gaat uit naar al zijn familie, vrienden en medewerkers. —@JamesGunn

Reddick ging naar de prestigieuze Eastman School of Music, waar hij klassieke compositie studeerde en piano speelde. Zijn eerste album, de jazzy Overpeinzingen en herinneringenkwam uit in 2011.

Hij verzorgde ook de stem van Zavala in de scifi-videogameserie Bestemmingen nadat het nieuws over zijn dood bekend werd, verzamelden spelers zich in het spel voor een virtuele wake.

Dit lijkt misschien heel raar voor niet-gamers, maar dat The Tower binnen enkele uren na het nieuws van het overlijden van Reddick een soort digitale wake wordt, is serieus zwaar (en tegelijkertijd opbeurend). https://t.co/XW4ftd3NZ1 —@Jon_Ore

Reddick had een terugkerende rol als Jeffrey Tetazoo, directeur van de Central Intelligence Agency, op CBS’s Intelligentie. Op Amerikaans horrorverhaal: CovenReddick portretteerde Papa Legba, de tussenpersoon tussen de mensheid en de geestenwereld.

Reddick wordt overleefd door zijn vrouw, Stephanie Reddick, en kinderen, Yvonne Nicole Reddick en Christopher Reddick.