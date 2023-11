Achtung Autofahrer! De winterdienst strekt zich uit tot Wolfsburg, Gifhorn en Peine

Pendler geslaagd! Die wegen zouden bij de Donnerstag afgesloten kunnen worden. Die Gewerkschaft Verdi heeft Beschäftigte in de Niedersächsischen Straßenmeistereien zum Streik aufgerufen. De Gewerkschaft rechts met Einschränkungen rond Wolfsburg, Peine en Gifhorn. De Vorsfelder Straßenmeisterei der Landesbehörde zijn zorgvuldig bedekt.

Wolfsburg/Gifhorn/Peine. De winter is begonnen en de regio is nu vol herfst. Maar automobilisten reizen de komende dagen ook op straat. De Gewerkschaft Verdi ruft op Donnerstag, 30 november, zum Warnstreik auf. Na de Aussage von Verdi-Sprecher begint Tobias Morchner om 6 uur in de ochtend aan de Ausstand, de gezamenlijke dag begint. Dat zou je kunnen helpen met Einschränkungen in Wolfsburg, Peine, Gifhorn führen, wie Gewerkschaftssekretär Moritz Thies meldde. Waren in Wolfsburg niet alle zaken bezig die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Roadreinigung (WAS), inclusief de Road Meisterie Vorsfelde, die deel uitmaken van de Landesbehörde voor Weg en Verkeer, betreft.