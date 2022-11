Achtsamkeitsmeditation reduziert Angstzustände genauso wie gängige Antidepressiva: Studie

Laut einer Studie, die am Mittwoch in einer großen Zeitschrift veröffentlicht wurde, ist Achtsamkeitsmeditation bei der Verringerung von Angstzuständen genauso wirksam wie ein häufig verschriebenes Antidepressivum.

Die von Forschern des Georgetown University Medical Center geleitete Studie ist die erste randomisierte klinische Studie, die die Wirksamkeit von Achtsamkeitsmeditation mit dem Antidepressivum Escitalopram vergleicht. Die Ergebnisse wurden in JAMA Psychiatry, einer Fachzeitschrift mit Peer-Review, veröffentlicht.

Die erwachsenen Teilnehmer der Achtsamkeitsgruppe praktizierten täglich 45-minütige Meditationen mit einigen verschiedenen Techniken, die sie in wöchentlichen Kursen gelernt hatten. Sie gingen auch zu ganztägigen Wochenend-Retreats.

Die Meditationstechniken beinhalteten Atembewusstsein; Body Scanning, bei dem die Aufmerksamkeit jeweils auf einen Körperteil gelenkt wird; und achtsame Bewegung, bei der Dehnungen und Bewegungen die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken.

Die Teilnehmer der Antidepressiva-Gruppe erhielten in der ersten Woche täglich 10 mg Escitalopram und nahmen dann für den Rest der Studie täglich 20 mg ein, wenn die Pille gut vertragen wurde. Es gab 102 Patienten in der Achtsamkeitsgruppe und 106 in der Antidepressiva-Gruppe. Escitalopram wird unter anderem unter den Markennamen Lexapro und Cipralex vertrieben.

Nach achtwöchiger Überwachung der beiden Gruppen stellten die Forscher fest, dass sich die Angst bei Menschen, die Achtsamkeitsmeditation verwendeten, fast so stark verbesserte wie bei Menschen, die das Antidepressivum einnahmen.

Dr. Elizabeth Hoge, Hauptautorin der Studie, sagte, die Ergebnisse unterstützen Ärzte, die Achtsamkeitsmeditation als Alternative zu Antidepressiva für einige Patienten empfehlen. Viele Menschen befürchten, dass Antidepressiva ihr tägliches Leben beeinträchtigen, und andere beginnen mit der Einnahme von Medikamenten, hören aber damit auf.

Hoge, der Direktor des Forschungsprogramms für Angststörungen der Georgetown University ist, sagte, die Studie liefere auch Beweise für Versicherer, Achtsamkeitsmeditation als Behandlung von Angstzuständen zu übernehmen.

Laut einer im Februar in Lancet Psychiatry veröffentlichten Studie sind Angststörungen die häufigste Art von psychischen Erkrankungen, von denen etwa 301 Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind.