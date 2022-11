Achtsamkeit und Medikamente wirken gleich gut, um Angst einzudämmen, wie eine neue Studie herausfand

CNN

—



Laut einer neuen Studie kann ein Achtsamkeitsmeditationskurs bei der Verringerung von Angstzuständen genauso wirksam sein wie ein herkömmliches Medikament.

Die am 9. November in JAMA Psychiatry veröffentlichte Studie betraf eine Gruppe von 276 Erwachsenen mit unbehandelten Angststörungen. Die Hälfte der Patienten wurde nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um 10 bis 20 mg Escitalopram einzunehmen, die generische Form von Lexapro, einem gängigen Medikament zur Behandlung von Angstzuständen und Depressionen. Die andere Hälfte wurde einem achtwöchigen Kurs in achtsamkeitsbasierter Stressreduktion zugeteilt.

Die Ergebnisse waren verblüffend: Beide Gruppen erlebten eine etwa 20%ige Verringerung ihrer Angstsymptome über den Zeitraum von acht Wochen.

Elizabeth Hoge, die Hauptautorin der Studie und Direktorin des Forschungsprogramms für Angststörungen am Georgetown University Medical Center, sagte gegenüber CNN, sie hoffe, dass die Forschung mehr Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Angstzuständen eröffnen könne.

„Lexapro ist ein großartiges Medikament; Ich verschreibe es oft“, sagte sie. „Aber es ist nicht jedermanns Sache.“

Meditation könnte anstelle von Medikamenten für Patienten verschrieben werden, die beispielsweise schwere Nebenwirkungen haben oder Allergien gegen Anti-Angst-Medikamente haben, sagt Hoge. Und der Beginn der Meditation könnte auch ein erster Schritt für Menschen sein, die unbehandelte Angstzustände haben und Medikamenten gegenüber misstrauisch sind.

Aber die Forschung sollte kein Auslöser für Patienten sein, ihre Medikamente ohne Rücksprache mit einem Arzt abzusetzen. „Wenn jemand bereits Medikamente einnimmt, kann er gleichzeitig meditieren“, sagte Hoge. „Wenn sie die Medikamente absetzen wollen, sollten sie mit ihrem Arzt sprechen.“

Es kann unbestimmte Faktoren geben, die dazu führen, dass einige Patienten besser auf Meditation ansprechen. Hoge sagt, dass die Teilnehmer nach Abschluss der Datenerhebung die Möglichkeit hatten, die Behandlungsoption auszuprobieren, die ihnen nicht zugewiesen worden war. Einige Patienten, die der Meditationsgruppe zugeteilt worden waren, stellten laut Hoge fest, dass das Medikament für sie tatsächlich viel effektiver war und umgekehrt.

Hoge sagt, dass weitere Forschung untersuchen könnte, „was die Prädiktoren für das Ansprechen bei den verschiedenen Behandlungen sind“, und untersucht, welche Patienten mehr von Meditation als von Medikamenten profitieren. Dann könnten Kliniker basierend auf ihren Patientenprofilen unterschiedliche Behandlungsschemata verschreiben.

Und sie hofft, dass die Forschung dazu führt, dass mehr Versicherungsunternehmen Meditationskurse als Angstbehandlung abdecken.

„Normalerweise sind Versicherungsunternehmen bereit, für etwas zu zahlen, wenn es Forschungsergebnisse gibt, die seine Verwendung unterstützen“, sagte sie. „Wenn sie wissen, dass es genauso wirksam ist wie das Medikament, für das sie bezahlen, warum zahlen sie dann nicht auch dafür?“

Die der Meditationsgruppe zugewiesenen Patienten wurden gebeten, einmal pro Woche persönlich an einem Achtsamkeitsmeditationsgruppenkurs teilzunehmen. Jede Klasse dauerte ungefähr zweieinhalb Stunden und fand in einer örtlichen Klinik statt. Sie wurden auch gebeten, etwa 40 Minuten pro Tag alleine zu meditieren.

Hoge verglich den zeitlichen Aufwand damit, „einen Sport- oder Kunstunterricht zu nehmen“.

Aber laut Joseph Arpaia, einem in Oregon ansässigen Psychiater, der sich auf Achtsamkeit und Meditation spezialisiert hat, ist der tägliche Zeitaufwand für viele Angstpatienten wahrscheinlich zu viel.

„Menschen, die so überarbeitet sind, zu sagen, sie sollten 45 Minuten am Tag meditieren, ist das ‚Lasst sie Kuchen essen‘ der Psychotherapie“, schrieb er in einer Antwort auf Hoges Veröffentlichung, die ebenfalls in JAMA Psychiatry veröffentlicht wurde.

Arpaia sagt, dass er daran gearbeitet hat, weniger zeitintensive Achtsamkeitsmethoden zu finden, um Patienten bei der Bewältigung ihrer Angst zu helfen. Eine Technik, die er lehrt, heißt „One-Breath-Reset“, die den Patienten hilft, sich im Verlauf eines einzigen Atemzugs zu beruhigen.

Aber trotz seiner Vorbehalte: „Es ist immer interessant zu sehen, wie Meditation funktioniert, und sie wirkt genauso gut wie Medikamente“, sagte er. „Meine Hoffnung wäre, dass die Leute erkennen, dass es auch andere Dinge als Medikamente gibt, die wirken können.“

„Meine andere Hoffnung wäre, dass sie erkennen, dass es großartig ist, wenn man sich entspannt fühlt, wenn man sitzt und seinem Atem folgt, aber es entspannt nicht alle. Finden Sie etwas, das funktioniert. Lesen Sie ein Buch, gehen Sie spazieren, verbringen Sie Zeit mit Gartenarbeit“, sagte er.

Die der Meditationsgruppe zugeteilten Patienten nahmen an einem spezifischen Programm teil, das als achtsamkeitsbasierte Stressreduktion bezeichnet wurde und erstmals in den 1970er Jahren von Jon Kabat-Zinn entwickelt wurde. Das Programm ist säkular, basiert aber auf einigen buddhistischen Lehren.

„Es ist wie eine Fähigkeit, die man übt“, sagte Hoge. „Menschen lernen, eine andere Beziehung zu ihren Gedanken zu haben. In der Praxis trainieren wir Menschen, die Gedanken einfach loszulassen, geduldig und sanft mit den Gedanken umzugehen, sie einfach vorbeiziehen zu lassen.“

Die „Praxis, das immer wieder zu tun, lässt die Menschen ein wenig Abstand zwischen sich und ihre Gedanken bringen“, sagte sie.

Patienten sollten laut Hoge nicht erwarten, dass Meditation – oder Medikamente – ihre Angst vollständig beseitigen. „Es ist normal, Angst zu haben“, sagte sie. „Aber wir können es ein bisschen ruhiger angehen lassen.“

„Die Leute denken, dass Meditation schwer ist, dass man seinen Kopf frei von Gedanken halten muss“, sagte sie. „Das ist nicht der Fall. Du meditierst immer noch, selbst wenn du Gedanken hast. Allein die Absicht zu meditieren zählt.“

Und Arpaia sagt, dass Meditation helfen kann, die Rückkopplungsschleifen zu unterbrechen, die Angst fördern.

„Angst ist in der Regel etwas, das sich von selbst ernährt“, sagte er. „Was passiert, ist, dass eine Person ängstlich wird, was ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten beeinträchtigt. Wenn sich die Person zunehmend beeinträchtigt fühlt, baut das Angst auf.“

Angst ist nicht die einzige Herausforderung, bei deren Bewältigung Meditation Patienten helfen könnte.

Eine 2011 im American Journal of Nursing veröffentlichte Studie ergab, dass ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm genauso wirksam ist wie Antidepressiva, um einen Rückfall der Depression zu verhindern.

Hoge sagte, dass verschiedene Meditationsprogramme unter anderem zur Behandlung von Depressionen und ADHS geeignet sein könnten.

„Ich denke, das ist vielversprechend“, sagte sie.