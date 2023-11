Achtsame Fehler: Wie das Gehirn aus Fehlern lernt

Zusammenfassung: Eine neue Studie zeigt die schnelle Reaktion des Gehirns auf menschliche Fehler im Vergleich zu unbeabsichtigten Folgen. Als Einzelpersonen die Aufgabe hatten, Pfeilrichtungen zu identifizieren, beobachteten die Forscher, dass das Gehirn zwischen richtigen Antworten, gefolgt von unerwarteten Symbolen, und tatsächlichen Fehlern unterschied.

Die Studie ergab, dass das Gehirn einen Fehler innerhalb einer Sekunde erkennt und dann einen längeren Prozess einleitet, um zukünftige Fehler zu verhindern. Dieser Prozess fehlte, wenn das Ergebnis kein direktes Ergebnis einer Aktion war, was auf einen speziellen Fehlererkennungsmechanismus im Gehirn hinweist.

Wichtige Fakten:

Das menschliche Gehirn kann in etwa einer Sekunde einen Fehler als Ursache für ein unerwartetes Ergebnis identifizieren. Das Gehirn zeigt nach dem Erkennen eines Fehlers eine längere Aktivität und signalisiert eine Phase der internen Kommunikation, um eine Wiederholung des Fehlers zu vermeiden. Die Forschung verwendete EEGs, um einzigartige neuronale Aktivitäten zu beobachten, die mit menschlichem Versagen verbunden sind, was die Existenz eines speziellen Fehlererkennungssystems im Gehirn stützt.

Quelle: Universität von Iowa

Der menschliche Geist macht nicht gerne Fehler – und nimmt sich Zeit, sie nicht zu wiederholen.

Eine neue Studie von Forschern der University of Iowa zeigt, wie das menschliche Gehirn in nur einer Sekunde zwischen einem Ergebnis unterscheiden kann, das durch menschliches Versagen verursacht wurde, und einem Ergebnis, an dem die Person nicht direkt schuld ist.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass das Gehirn bei menschlichen Fehlern zusätzliche Zeit benötigt, um den Fehler zu katalogisieren und den Rest des Körpers darüber zu informieren, um eine Wiederholung des Fehlers zu vermeiden.

„Das Neue an dieser Studie ist, dass das Gehirn sehr schnell unterscheiden kann, ob ein unerwünschtes Ergebnis auf einen (menschlichen) Fehler oder auf etwas anderes zurückzuführen ist“, sagt Jan Wessel, Professor am Department of Psychological and Brain Sciences in Iowa der korrespondierende Autor der Studie.

„Wenn das Gehirn erkennt, dass ein Fehler die Ursache war, startet es zusätzliche Prozesse, um weitere Fehler zu vermeiden, was es nicht tun würde, wenn das Ergebnis nicht auf sein eigenes Handeln zurückzuführen wäre.“

Die Forscher aus Iowa erfuhren von der Fähigkeit des Gehirns, menschliche Fehler von nicht selbstverschuldeten Fehlern zu unterscheiden, indem sie 76 junge Erwachsene aufforderten, auf eine Ansammlung von Pfeilen zu schauen und die richtige Richtung auszuwählen, in die ein bestimmter Pfeil zeigte. Fast jedes Mal, wenn die Probanden antworteten – angesichts der Einfachheit der Aufgabe fast immer richtig – erschien ein Dreieck auf dem Bildschirm.

Aber hin und wieder erschien ein anderes Symbol (ein Anker, ein Frosch, ein Hubschrauber usw.) auf dem Bildschirm, das eine „Überraschung“ oder ein unerwartetes Ergebnis nachahmen sollte und, was wichtig ist, auch dann erschien, wenn die Versuchsperson richtig reagierte und das Dreieck erwartete Symbol.

Die Forscher haben in drei verschiedenen Intervallen (350, 1.700 und 3.000 Millisekunden) gemessen, wie das Gehirn auf Situationen mit dem Standardergebnis (das Dreieck) und dem Überraschungsergebnis (ein anderes Symbol) reagierte.

Sie fanden heraus, dass das Gehirn nach etwa einer Sekunde (1.000 Millisekunden) zwischen den beiden Ergebnissen unterscheiden kann.

Wenn menschliches Versagen die Ursache für das Ergebnis ist, bleibt das Gehirn noch zwei bis drei Sekunden lang aktiv, fanden die Forscher heraus. Das bedeutet, dass das Gehirn erkennt, dass ein Fehler gemacht wurde, und im Wesentlichen daraus lernen möchte.

„Wenn es etwas ist, das mit meiner eigenen Handlung zu tun hat und ich etwas dagegen tun kann, dann braucht das Gehirn ein paar Sekunden, um den gesamten kognitiven Apparat, das visuelle System, das motorische System neu zu konfigurieren“, sagt Wessel, der eine … gemeinsame Berufung in die Klinik für Neurologie.

„Es ist, als ob das Gehirn einen Moment braucht, um den Rest des Körpers, die Sinne, die motorische Kontrolle zu füllen und den anderen arbeitenden Teilen zu sagen: ‚Lass uns das nicht noch einmal machen.‘“

Die Forscher maßen auch Gehirnwellen durch Elektroenzephalogramme (EEGs) der Kopfhaut und beobachteten eine anhaltende neuronale Aktivität, die nur bei menschlichen Fehlern vorkam.

„Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass sowohl Fehler als auch unerwartete Ergebnisse korrekter Handlungen schon früh zu vergleichbarer neuronaler Aktivität führten, dass aber nur Fehler mehr als eine Sekunde nach der Reaktion eine zuverlässige, anhaltende Gehirnaktivität zeigten“, sagt Wessel.

Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass das Gehirn Fälle erkennen kann, in denen menschliches Versagen aufgetreten ist, es gab jedoch Debatten darüber, ob die Reaktion des Gehirns auf ein Ergebnis unabhängig davon, ob die Ursache menschliches Versagen war oder nicht, gleich war.

„Einige haben argumentiert, dass wir eigentlich kein echtes Fehlererkennungssystem im Gehirn haben“, bemerkt Wessel.

Wessels Forschung zeigt jedoch, dass das Gehirn zwischen Fehler und keinem Fehler unterscheidet und Informationen zu beiden Ergebnissen an den Rest des Körpers weiterleitet.

„Alles in allem zeigt dies, dass wir im menschlichen Gehirn über echte, fehlerspezifische Systeme verfügen, die unsere Handlungsfehler erkennen und adaptive Reaktionen auslösen, etwa die strategische Verlangsamung laufender Handlungen“, sagt Wessel.

Die Studie „Die Fehlerverarbeitung im Frühstadium ist auf domänenübergreifende Überraschungen zurückzuführen, während die spätere Verarbeitung fehlerspezifisch ist“ wurde am 13. Oktober online veröffentlicht JNeuroscieine Zeitschrift der Society for Neuroscience.

Der Erstautor der Studie ist Yoojeong Choo, ein Doktorand in Wessels Labor. Ein Co-Autor ist Alec Mather, ein Absolvent aus Iowa, der als Student in Wessels Labor arbeitete und jetzt Data Science Manager bei Sony Music Entertainment ist.

Finanzierung: Die National Institutes of Health finanzierten die Forschung.

Über diese Neuigkeiten aus der Neurowissenschaftsforschung

Autor: Richard Lewis

Kontakt: Richard Lewis – Universität Iowa

Bild: Das Bild stammt von Neuroscience News

Ursprüngliche Forschung: Geschlossener Zugang.

„Die Fehlerverarbeitung im Frühstadium ist auf domänenübergreifende Überraschungen zurückzuführen, während die spätere Verarbeitung fehlerspezifisch ist“ von Jan Wessel et al. Zeitschrift für Neurowissenschaften

Abstrakt

Die Fehlerverarbeitung im Frühstadium erfolgt aufgrund der domänenübergreifenden Überraschung, während die spätere Verarbeitung fehlerspezifisch ist

Die Fähigkeit, das Verhalten nach Fehlhandlungen anzupassen, ist einer der Schlüsselaspekte der kognitiven Kontrolle. Fehlerbegehungen führen typischerweise dazu, dass Menschen ihre nachfolgenden Aktionen verlangsamen (Post-Error-Verlangsamung (PES)).

Neuere Arbeiten haben die Vorstellung, dass PES eine adaptive, kontrollierte Verarbeitung widerspiegelt, in Frage gestellt und stattdessen darauf hingewiesen, dass es sich dabei um einen Nebeneffekt der überraschenden Natur von Fehlern handelt. Tatsächlich legt die menschliche Neurobildgebung nahe, dass sich die Gehirnnetzwerke, die an der Verarbeitung von Fehlern beteiligt sind, mit denen überschneiden, die fehlerunabhängige Überraschungen verarbeiten, was die Frage aufwirft, ob es überhaupt ein spezifisches System zur Fehlerverarbeitung im Gehirn gibt.

In der aktuellen Studie verwendeten wir die EEG-Dekodierung und ein neuartiges Verhaltensparadigma, um zu testen, ob es tatsächlich einzigartige, fehlerspezifische Prozesse gibt, die über die allgemeine Überraschung hinaus zu PES beitragen.

In zwei Experimenten an männlichen und weiblichen Menschen (N = 76) stellten wir fest, dass sowohl auf Fehler als auch auf fehlerunabhängige Überraschungen langsamere Reaktionen folgten, wenn die Antwort-Stimulus-Intervalle kurz waren.

Darüber hinaus zeigten die frühen neuronalen Prozesse nach fehlerspezifischer und domänenübergreifender Überraschung eine signifikante Kreuzdekodierung. Allerdings kam es bei längeren Zeitabständen, die zusätzliche Bearbeitungszeit ermöglichten, nur zu Fehlern, auf die nach dem Versuch eine Verlangsamung folgte.

Darüber hinaus spiegelte sich dieser fehlerspezifische PES-Effekt in einer anhaltenden neuronalen Aktivität wider, die aus der mit domänenübergreifender Überraschung verbundenen Aktivität entschlüsselt werden konnte, wobei die stärksten Beiträge an lateralen frontalen, okzipitalen und sensomotorischen Kopfhautstellen gefunden wurden.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fehler und Überraschungen zunächst gemeinsame Prozesse aufweisen, nach zusätzlicher Verarbeitungszeit jedoch einzigartige, wirklich fehlerspezifische Prozesse die Oberhand gewinnen und zur Verhaltensanpassung beitragen.