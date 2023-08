Achtjarige vergewaltigt en missbraucht: Neun Jahre Haft

Wie von den OÖN meldt, moet sich der 38-jarige am Donnerstagvormittag vor hen Schöffensenat verantworten. Maar in tegenstelling tot het feit dat de politie geen oorlog voert in de rechtszaal in Steyr, dan is het niet meer geständig. Er zijn politici die zeggen dat ze „gedreven“ zijn, en die Vorwürfe nur deshalb zuggeben, um een ​​Untersuchungshaft die vermeiden en zu seiner damals hochschwangeren Freundin zum Geburtstermin zurückkehren zo konnen, behauptete der 38-jaren. Er is „keine Ahnung“, beschuldigde warum ihn das Mädchen.

Der Montage-arbeiter is erg handig voor een maand december van de Vorjahresbores Kind. Er waren 16 Vorstrafen vor allemwegen Vermögensdelikten auf, 2003 waar wegen Körperverletzung verurteilt waren.

Die Mutter des Opfers kent de verdachte sinds 2013. Beiden weten dat ze het weten, de context is een „bessere Bekanntschaft“, wie is hieß. De mens leefde zwart nicht Tür en Tür, na in de näheren Nachbarschaft, Regelmäßig passte der Steyrer auf die zu Begin noch fünf Jahre alte Laura (Name geändert, Anm.) auf, holle sie vom Hort ab. Die sexuellen Übergriffe sollen in seiner Wohnung of in der Wohnung der Mutter pasert sein.

„Psychisch ben einde“

Een van de door Aussagepsychologie gespecialiseerde Gerichtsgutachterin waren die Schilderungen des Mädchens, die zu Beginn der mutmasslichen Übergriffe fünf Jahre alt war, „logisch, schlüssig en gedetailleerd“. Dus bezeichnete das Kind die Kondome des Accusen als „Gummiringerl“, auch Gleítmittel zijn dem Mädchen bekannt. Er is een grote angst en na de gemompelde schrien.

Die Mutter des Kindes zei, als ze niet tegen elkaar aanlopen, heeft Laura in de nachtelijke uren geen wollen wol meer. Ihre Tochter sei „paranormaal begaafd ben“.

Der Verteidiger bierte, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandanten im Widerspruch zu seinem Vorleben stünden. Denn der 38-Jährige sei bisher nur Wegen Eigentumsdelikten schuldig gesproken, aber nie Wegen seksuele strafstaten.

Ik ben de enige die de senaat de schuld geeft van de 38-jarigen: er zijn wurde anklagekonforme wegschweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung en weiterer Delikte zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die de Angolese en de Berufung tegen de Höhe der Strafe erhob. Als de Staatsanwaltschaft zich ervan bewust is dat de nieuwe Jahre een zicht heeft op de kleintjes die zijn gevallen. Die Richterliche Entscheidung is demnach nicht Rechtskräftig.

Auteur Robert Stamler Redacteur Land und Leute Robert Stamler