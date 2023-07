CNN

—



Inspektoren werden am Montag in einem Vergnügungspark in North Carolina erwartet, um die Untersuchung einer Achterbahn fortzusetzen, die kurz zuvor geschlossen war, nachdem ein Vater einen Riss an der Spitze einer ihrer Stahlstützen entdeckt hatte.

„Ich bin kein Ingenieur, aber das ist nicht richtig“, dachte Jeremy Wagner am Freitag bei seinem Besuch im Carowinds Park in Charlotte, sagte er gegenüber CNN.

Der Fury 325 bleibt geschlossen, bis Inspektionen und Reparaturen durchgeführt werden, sagten Parkbeamte. Es handelt sich um eine der höchsten und längsten Fahrgeschäfte in einem riesigen Park, der sich über die Staatsgrenze von North und South Carolina erstreckt.

Mitarbeiter des Büros für Aufzüge und Unterhaltungsgeräte des US-Arbeitsministeriums werden am Montag dort erwartet, sagte Sprecherin Erin Wilson am Sonntag gegenüber CNN. Die Agentur teilte nichts Weiteres über die Art ihrer Untersuchung mit.

Wagner wusste, dass etwas nicht stimmte, als er die Lücke in der Infrastruktur der Achterbahn entdeckte, sagte er gegenüber CNN. Er holte sein Handy heraus, drückte auf Aufnahme und zoomte auf den Riss, um zu sehen, wie sich die Stützsäule leicht aus der Position bewegte, während Passagiere vorbeiflogen.

„Meine Tochter und meine Nichte sind sechs Mal damit gefahren“, sagte er gegenüber CNN.

Wagner meldete den Vorfall dem Gästeservice des Parks, fühlte sich aber nach seiner Abreise immer noch unwohl und sagte: „Also habe ich Charlotte Fire angerufen.“

„Sie riefen mich innerhalb von 10 Minuten zurück und teilten mir mit, dass die Fahrt eingestellt wurde“, sagte er.

Fury 325 ist „der höchste, schnellste und längste Giga-Coaster in Nordamerika“ mit einer Spitzenhöhe von 325 Fuß und einer Geschwindigkeit von 95 Meilen pro Stunde, heißt es im Park. Laut dem Vergnügungspark Kings Island in Ohio hat eine „Giga“-Achterbahn einen Höhenunterschied zwischen 300 und 399 Fuß.

Der Rest des Vergnügungs- und Wasserparks Carowinds ist laut Website am Montag geöffnet.

Alle Fahrgeschäfte, einschließlich Fury 325, „werden täglichen Inspektionen unterzogen, um ihre ordnungsgemäße Funktion und strukturelle Integrität sicherzustellen“, sagte Carowinds.

„Sicherheit hat für uns oberste Priorität“, hieß es, „und wir schätzen die Geduld und das Verständnis unserer geschätzten Gäste während dieses Prozesses.“