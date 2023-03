Wat is er nodig om een ​​industriële robot in slechts acht weken van concept naar volledig functionerende, concurrerende machine te leiden? CNET nam contact op met Highlander Robotics, een team van jonge robotici uit Noord-Californië die strijden tegen duizenden andere wereldwijde teams voor een plek in het zeer competitieve FIRST robotica-kampioenschap van april in Houston.

FIRST, een non-profitorganisatie die onderwijs op het gebied van wetenschap, techniek en technologie promoot, sponsort de jaarlijkse wedstrijd, die innovators tussen 14 en 18 jaar trekt. Dit seizoen komen ze uit meer dan 30 landen, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, de Dominicaanse Republiek, India , Israël, Mexico, Polen, Turkije en de VS. Ingenieur, uitvinder en productief patenthouder Dean Kamen richtte FIRST op in 1989 om de interesse en participatie van jongeren in STEM aan te moedigen.

Hier is de mechanische leider van Highlander Robotics, Vaughn Khouri, ongeveer een maand voor het eerste toernooi van Highlander Robotics van het seizoen, terwijl hij het subsysteem van de robot beoordeelt in het laboratorium van Piedmont High School ten oosten van San Francisco, waar hij tweedejaars is.

Het mechanische team bracht januari door verdeeld in subgroepen, elk gericht op een specifiek robotonderdeel, zoals de lift, arm of elektrisch systeem. Februari stond helemaal in het teken van het bouwen en testen van hun mechanisme, en vervolgens hun ontwerp herhalen.