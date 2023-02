CNN

De Franse gerechtelijke autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de verkrachting van de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi, zo bevestigt een bron die dicht bij het onderzoek staat dinsdag aan CNN.

Het parket van Nanterre, net buiten Parijs, leidt het onderzoek, aldus de bron.

De in Spanje geboren Marokkaan Hakimi is een vleugelverdediger van Paris Saint-Germain en speelt voor de Marokkaanse nationale ploeg. Hij scoorde de strafschop die Marokko naar de halve finales van het WK in Qatar 2022 bracht.

“Het parket van Nanterre wil geen commentaar geven op dit lopende onderzoek, aangezien de reeds gepubliceerde informatie de onderzoeken die nodig zijn om de waarheid te achterhalen in gevaar brengt”, vertelde het parket aan CNN.

CNN heeft contact opgenomen met Hakimi en PSG voor commentaar.

Hakimi, die wordt beschouwd als een van de beste verdedigers ter wereld, kwam in 2021 over van Inter Milan naar PSG. Hij speelt nu samen met supersterren als Lionel Messi en Kylian Mbappé.

Vanwege zijn indrukwekkende prestaties vorig jaar op zowel club- als internationaal niveau, werd de 24-jarige maandag bij de FIFA’s jaarlijkse prijsuitreiking in Parijs uitgeroepen tot beste elftal bij de mannen.