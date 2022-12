Accrington 1 – 1 Oxford Utd

Oxford verlängerte seinen ungeschlagenen Sky Bet League One-Lauf auf sieben Spiele, musste sich aber in Accrington mit einem 1: 1-Unentschieden zufrieden geben.

James Henry brachte Oxford in der 58. Minute in Führung, bevor Ethan Hamilton sechs Minuten vor Schluss einen 35-Yard-Schlag nach Hause feuerte, um einen Punkt für Stanley zu retten.

Am nächsten kamen die Gäste in der ersten Halbzeit einem Torschuss von Lewis Bate, der in der siebten Minute das Holzwerk traf.

Stanleys beste Chance war der einzige Torschuss vor der Pause, als Hamiltons Schuss am langen Pfosten in der 40. Minute zur Ecke abgefälscht wurde.

Oxford begann die zweite Hälfte mit mehr Absicht und Matty Taylor sprengte über die Latte.

Die Gäste eröffneten das Tor, als Marcus Browne sich an die Seitenlinie vorspielte und Henry flankte, um aus kurzer Distanz nach Hause zu schießen, sein zweites Tor in ebenso vielen Spielen.

Die Gastgeber suchten den Ausgleich, Shaun Whalley köpfte am Tor vorbei und Torhüter Simon Eastwood berührte in der 82. Minute Tommy Leighs Treffer.

Und Accrington wurde dank Hamiltons magischem Moment mit einem Punkt belohnt.